İstanbul'da taksici dehşeti: 'Seni bıçaklarım' diyerek çifti kovaladı

İstanbul'da bir taksici, müşteri olarak aldığı yabancı uyruklu çifte tehditler savurdu.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi.

İddiaya göre yabancı uyruklu çifti aldıktan sonra seyreden ticari taksinin sürücüsü cadde üzerinde durdu.

Taksici ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirdi.

"SENİ BIÇAKLARIM"

Devam eden kavgada çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek "seni bıçaklarım" diye tehditler savurdu. Öfkeli taksici, araçtan aldığı bıçakla bu kez de çiftin arkasından üzerlerine yürüdü.