İstanbul'da taksici dehşeti: 'Seni bıçaklarım' diyerek çifti kovaladı
Çağlayan'da bıçaklı bir taksici, yolculuk ücretini ödemediklerini iddia ettiği yabancı uyruklu çifti önce araçtan çıkarttı ardından da "seni bıçaklarım" diyerek üzerlerine yürüdü. Çifte ağır küfürler ederek tehditler de savuran taksiciyi vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Nisan 2022 12:10
İstanbul'da bir taksici, müşteri olarak aldığı yabancı uyruklu çifte tehditler savurdu.
Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi.
İddiaya göre yabancı uyruklu çifti aldıktan sonra seyreden ticari taksinin sürücüsü cadde üzerinde durdu.
Taksici ile ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici, çifti araçtan indirdi.
"SENİ BIÇAKLARIM"
Devam eden kavgada çift uzaklaşırken, taksici ağır küfürler ederek "seni bıçaklarım" diye tehditler savurdu. Öfkeli taksici, araçtan aldığı bıçakla bu kez de çiftin arkasından üzerlerine yürüdü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız