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Herkes oruç açarken 112 Acil Servisin 'kahramanları' hayat kurtarıyor

Trabzon'da, yaralı ve acil hastalara müdahalede gece gündüz demeden görevlerini fedakarlıkla yerine getiren 112 Acil Servis ekipleri, ramazanda da büyük özveriyle hayat kurtarıyor.

Eklenme : 18 Nisan 2022 12:24
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Herkes oruç açarken 112 Acil Servisin 'kahramanları' hayat kurtarıyor

Trabzon Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışanları, gelen ihbarlara en hızlı şekilde ulaşmak ve insanların hayatını kurtarabilmek için bazen sahur yapmadan oruç tutuyor bazen de ezan okunduktan saatler sonra oruç açıyor.

Vaka anonsu geldiği anda evden getirdikleri yiyeceklerle hazırladıkları iftar veya sahur sofrasını yarım bırakarak harekete geçen sağlıkçılar, ulaştıkları hastaları kentteki sağlık kuruluşlarına yetiştirdikten sonra yemeklerini yiyor.

Trabzon 6 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekip sorumlusu Eylem Bilgin, AA muhabirine, 17 yıldır acil tıp teknikeri (ATT) olarak görev yaptığını, özellikle geçen yıl ramazanda hem Kovid-19 süreci hem de vaka yoğunluğu nedeniyle büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Ramazanda da görevlerini özveriyle yerine getirdiklerini ifade eden Bilgin, "İftarımızı açamadan vakalara çıkıyorduk. Sahurumuzu boş bulduğumuz vakitlerde yiyorduk. Aşırı bir yoğunluk vardı ve uykusuzluk, stres büyük problemlerdi." dedi.

Bilgin, koronavirüs sürecinde çok yoğun çalıştıklarına dikkati çekerek, "Hem uykusuzsunuz, stres altındasınız. Eve gittiğiniz zaman o yorgunluk, uykusuzluk, çocuklarımla ilgilenememem büyük bir stres kaynağıydı. Onlarla vakit geçirebiliyorduk ama etkili olmuyordu. O dönem çok büyük zorluklar yaşadık." diye konuştu.

Vakalara hızlı şekilde müdahale etmeleri gerektiğinin altını çizen Bilgin, "Zamanla yarışıyoruz. İftar aklımıza gelmiyor açıkçası. Vaka anonsu verildikten sonra hızlı bir şekilde çıkıyoruz. Ne zaman vakit bulabilirsek o vakitte iftarımızı yapıyoruz. Sağlık personeli olarak hedefimiz de amacımız da vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek." ifadelerini kullandı.

- "İftar ve sahur arası daha bir yoğunluk oluyor"

Salise Bölükbaş da 15 yıldır ATT olarak görev yaptığını, ramazanda özellikle iftar saatlerinde yoğunluk yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Önceliğimiz insan hayatı olduğu için iftarımızı yapmadan hızlı bir şekilde çıkış yaparak müdahalemizi yapıyoruz. Zaman zaman iftar ve sahuru yapmadığımız oluyor, müdahalemizi yaptıktan sonra yapıyoruz. Hastaya müdahalemizi yapıyoruz, ondan sonra geliyoruz. Yapamadığımız zamanlar da oluyor ama sorun değil artık alıştık. Önceliğimiz insan hayatı tabii ki."

Vatandaşlardan asılsız ihbarlar konusunda duyarlı olmasını isteyen Bölükbaş, "Çünkü bazen acil bir vaka beklerken gereksiz bir vakaya gidilebiliyor. Bu da bizim için zaman kaybı oluyor, müdahale edilmesi gereken vakaya gidilemiyor. İftar ve sahur arası daha bir yoğunluk oluyor." dedi.

Ambulans sürücüsü Enes Okur da bazı zamanlar iftar ve sahur yapamadan vakalara çıktıklarını kaydederek, "Vatandaşlarımızın ramazan aylarında daha da duyarlı olmasını istiyoruz. 112'yi gereksiz meşgul etmemelerini, siren sesi duyduklarında trafikte kontrollü şekilde bize yol açmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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