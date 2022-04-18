Zabıt katibi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesinde görev yapan zabıt katibi A.G, mesaisine başlamadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Nisan 2022 14:09
Bunun üzerine A.G'yi arayan iş yerindeki arkadaşları, telefonuna ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine A.G'nin Yıldıztepe Mahallesi Çağlarca Sokak'taki evine polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla evin kapısını açan ekipler, A.G'nin cansız bedenine ulaştı. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine Göl'ün 3'üncü katta bulunan evine Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. İncelemeler sonucunda ölümün intiharla gerçekleştiği şüphesi üzerinde duruluyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız