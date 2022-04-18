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Malatyalılar 'Mercedes Kadir'i unutmuyor

Akli dengesi yerinde olmayan, araba zannettiği sopasıyla gezen "Mercedes Kadir" lakaplı Fatih Kaydı, ölümünün ikinci yılında sevenleri tarafından anılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Nisan 2022 14:16
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Malatyalılar 'Mercedes Kadir'i unutmuyor

Malatya'da, gününü "araba" zannettiği sopanın üzerinde geçiren "Mercedes Kadir" lakaplı Fatih Kaydı vefatının ikinci yılında anılıyor.

"Mercedes Kadir", çocukluk yıllarından bu yana "araba" zannederek dikiz aynası ve arma gibi çeşitli objelerle süslediği 3 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki kavak ağacından sopasıyla hafızalarda yer edindi.

Sopasıyla her gün kilometrelerce yürüyen, trafik ışıklarında durup yayalara yol veren "Mercedes Kadir", sözde "otomobili"ni kullanmadığı zamanlarda park ediyordu. Neredeyse tüm Malatyalıların sevgi gösterisinde bulunup yardım etmeye çalıştığı Fatih Kaydı, Malatya'nın maskotu oldu.

Yaşamı boyunca hikayesiyle sosyal medyada geniş yankı bulan, birçok yayın kuruluşu tarafından görüntülenen "Mercedes Kadir"in anıları şimdilerde Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Müzesi'ndeki balmumu heykellerinde yaşatılıyor.

- Son yolculuğunda da sopası yanındaydı

18 Nisan 2020'de Yeşilyurt ilçesindeki Tecde Mahallesi'nde bulunan evinde solunum yetmezliğine bağlı olarak rahatsızlanan ve kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hayatını kaybeden "Mercedes Kadir"in cenaze töreni de biraz sıra dışı olarak hafızalarda yer edindi.

"Mercedes Kadir"in vefatının ardından şehir mezarlığındaki törende tabutunun yanına "araba" zannettiği sopası konulmuştu. Dikiz aynalı sopa, balmumu heykelinin bulunduğu Kent Müzesi'ne sergileniyor.

- Adı parkta ve doğduğu sokakta yaşatılıyor

Fatih Kaydı'nın yaşamı boyunca kendisiyle yakından ilgilenen Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, AA muhabirine, vefatının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen "Mercedes Kadir'in kentte unutulmadığını söyledi.

Malatya sokaklarında "Mercedes Kadir" denilince herkesin yüreğinde bir kıpırtı ve heyecan oluştuğunu anlatan Yiğit, şöyle devam etti:

"Mercedes Kadir vefatından sonra da unutulmadı. Birçok kişi ailesinin yanına gelip taziyelerini halen iletiyor, destek veriyor. Mercedes Kadir vefat ettikten sonra Mercedes firması vefa örneği göstererek mezarını araba şeklinde yaptırdı. Ardından hayatını anlatan bir kitap yazdım. Kitabı yurt dışına bile gönderdik. Çocuk trafik parkına ve doğduğu sokağa ismi verildi. Bugün Malatya sokaklarında herkesin aklına Mercedes Kadir gelir. Siyasi bir kimliği, makamı veya sanatı olmamasına rağmen sadece 3 metrelik sopayla koca bir şehre mutluluk yaşatan Kadir'in klibini sosyal medyada 1 milyon kişi izledi. Bir gün Mercedes Kadir arabasıyla gezerken bir Fransız turist denk geliyor ve 'Bu nedir, bu arabanın motoru nerede?' diyor orada, Malatya halkı 'o arabanın motoru Malatya'nın yüreğinde, Türkiye'nin sevgisinde' diyor. Mercedes Kadir bir kültür elçisiydi, 7'den 70'e insanların sevgilisiydi. Vefatında da gerçekten insanların üzüldüğünü gördük sokağa çıkma yasağı olmasaydı 10 binlerce kişi onu sonsuzluğa uğurlayacaktı. Bugün 'Mercedes Kadir' denilince herkesin aklına gelen, hatıralarını paylaşacağı, dua edeceği bir kişi. Allah rahmet eylesin."

- "Malatya'nın manevi sigortasıydı"

"Mercedes Kadir'in mezarında dua eden imam Erkan Kan, şöyle konuştu:

"Mercedes Kadir Malatya'nın manevi sigortasıydı. Allah her ilçede her köyde, mahallede meczup insanlar yaratır ki insanların onlara davranışları, bakışları doğrultusunda o topluma ya rahmet ya da zulmeder. Mercedes Kadir, Malatya'da makam ve mevkisi olanların bile üstünde sevilen bir kişilikti, halen de seviliyor ve özleniyor. Allah rahmet eylesin. Halen unutmuş değiliz, sürekli mezarını ziyaret ederek, anılarını yad ederiz."

- "Malatya'nın sembolüydü"

KAPAT [X]

"Mercedes Kadir'in kuzeni Vural Can, "Mercedes Kadir'in yaşadığı sürece gönülleri fethettiğini söyledi.

Taksici esnafı Abdullah Altuntaş, "Mercedes Kadir'i herkesin tanıdığını belirterek, "Malatya'nın medarı iftiharı. Allah rahmet eylesin. Mercedes Kadir Malatya'nın sembolüydü. Arada bir arabasını (sopasını) park ederdi, sohbet edip çay içerdik. Yolda karşılaştığımızda karşılıklı korna çalıp selamlaşırdık." diye konuştu.

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