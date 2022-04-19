MİT'in Suriye'den getirdiği 2 DEAŞ üyesinden biri tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen 2 terör örgütü DEAŞ üyesinden biri tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Nisan 2022 16:59
Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlenen ve MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı'nın, dün teslim edildikleri Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa Kılıçlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanan DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, dün Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edilmişti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız