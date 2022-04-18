Northtech İleri Teknoloji Fabrikası'nın açılış töreninde konuşan Varank, salgına, savaşlara ve dünyada yaşanan belirsizliklere rağmen yatırımlarına devam eden müteşebbislere teşekkür etti.

Yozgat'ın son dönemde özellikle sanayide büyük atılımlar gerçekleştirdiğine işaret eden Varank, ilin OSB sayısının son 19 yıldaki yatırımlarla 4'e çıktığını, OSB'lerde üretime geçen parsellerde 3 binin üzerinde kişinin istihdam edildiğini ve tüm parsellerde üretime başlanmasıyla bu rakamın 9 bine çıkacağını söyledi.

Varank, Bakanlık olarak OSB'lere verdikleri desteklere değinerek, bu bölgelerde girişimciler için büyük avantajlar bulunduğunu dile getirdi.

5'inci bölgede yer alan Yozgat'ta, yatırımın OSB içinde yapılması durumunda 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanıldığını vurgulayan Varank, müteşebbisleri buralarda yatırıma çağırdı.

- "Cari dengeye katkı sağlayacak"

Varank, Northtech Elektronik'in bu fırsatı değerlendiren firmalardan biri olduğunu ifade ederek, tesisin temelinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından atıldığını hatırlattı.

Yatırıma ilişkin bilgi veren Varank, şöyle konuştu:

"16 milyon liralık yatırımla kurulan bu fabrika 80 kişiye istihdam sağlıyor. Bu yenilikçi üretim tesisi sayesinde sinyalizasyon sistemleri, elektromekanik sistemleri, akıllı trafik sistemleri, yolcu bilgilendirme sistemleri ve tıbbi cihaz gibi yüksek teknolojili ürünlerin üretimi Yozgat'ta gerçekleştiriliyor. Northtech kurulduğundan beri demir yolu sinyalizasyon ekipmanları üreterek şu ana kadar daha önce yurt dışından ithal ettiğimiz yaklaşık 160 milyon avroluk ürünün Türkiye'de üretilmesini sağladı. Dolayısıyla dövizin yurt dışına geçmesinin önüne geçmiş oldu. Öncelikle ithalatın önünü kesmeye çalışan firmamız yakın zamanda ihracata yönelecek. Böylelikle cari dengeye katkı sağlayacak."

Varank, salgın ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi gelişmeler ile daha önce Türkiye'ye uygulanan ambargolar gibi durumlarla "Milli Teknoloji Hamlesi"nin öneminin görüldüğüne dikkati çekti.

Bu vizyon kapsamında ciddi adımlar attıklarına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Son yıllarda sanayi ve teknoloji altyapısında önemli ilerlemeler kaydettik. OSB'lerimizin sayısı, üretimdeki parsel sayısı sürekli artıyor. Devlet destekli Ar-Ge merkezlerinin, teknokentlerin sayısı artıyor. Kalifiye insan kaynağına yönelik yatırımlarımızı tüm hızımızla devam ettiriyoruz. Bir zamanlar sadece 76 olan ülkemizdeki üniversite sayısı 200'ün üzerine çıktı."

- "Yatırımcıların yanındayız"

Varank, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, yeni nesil yazılımcı okulları ve daha birçok girişimle geleceğin teknolojilerinin uzmanlarını bugünden yetiştirdiklerini, teknolojide yaşanan hızlı dönüşüm sebebiyle düzenlemeler noktasında dinamik ve esnek adımları hızlandırdıklarını anımsattı.

Elektrikli araçlar, yapay zeka, dijital dönüşüm gibi her alanda var olmak için proaktif hareket ettiklerini vurgulayan Varank, cömert teşviklerle de yatırımcıların yanında olduklarını dile getirdi.

Varank, devlet olarak iş dünyası için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin özverinizi de her zaman görüyor ve takdir ediyoruz. Ancak bilhassa orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yatırım noktasında maalesef ülke olarak hala istenilen seviyede değiliz. Tekstilin, gıdanın, tarımın tabii ki başımızın üstünde yeri var. Ancak bunların yanına yüksek katma değerli alanları daha fazla ilave etmemiz gerekiyor çünkü bir ülkenin gerçek kalkınması, vatandaşlarının yüksek refahı buradan geçiyor. Daha da ötesi siyasi bağımsızlık olarak baktığımızda öncelik yine teknolojik bağımsızlıkta. Teknolojik olarak bağımsız olmadan tam bağımsızlığa ulaşmak mümkün değil. Bu manada özel sektör firmalarımızın bilhassa yazılım, elektronik, yapay zeka, nanoteknoloji, biyoteknoloji, dijital teknolojiler gibi alanlara daha fazla hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bu alanlara daha fazla yatırım yapmasını müteşebbislerimizden bekliyoruz."

Bu kapsamda devreye aldıkları "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı"ndan bahseden Varank, uçtan uca, fikirden ürüne kadar yatırımcıları desteklediklerini söyledi.

- "Her ilimize ayrı değer veriyoruz"

Varank, Türkiye'yi tüm şehirleriyle zirveye taşımak istediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sadece İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa demiyoruz. Biz her bir ilimize ayrı ayrı değer veriyoruz. Yozgat'a yatırım yapmaya devam ediyoruz. Orta Anadolu Kalkınma Ajansımız aracılığıyla Yozgat'taki 155 projeye yaklaşık 112 milyon lira destek sağladık. Yine KOP Bölge Kalkınma İdaremizle 198 projeye yaklaşık 170 milyon liralık kaynak aktarıldı."

Törende Northtech Yönetim Kurulu Başkanı Celal Aral da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Varank ve beraberindekiler, kurdele keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Varank daha sonra fabrika üretilen teknolojileri inceledi.

Açılışa, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve davetliler katıldı.