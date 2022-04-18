Şanlıurfa'da FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 9 ay hapis cezası
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmene, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Eklenme : 18 Nisan 2022 15:23
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık H.Ö.T. ile avukatı katıldı.
Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın Bylock programı kullandığının tespit edildiğini ve örgüt içerisinde "Haydar" kod adıyla sohbet faaliyeti yürüttüğünün tespit edildiğini belirtti.
Savcı, eski öğretmen olan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık ise savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, sanığın mevcut halinin devamına hükmetti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız