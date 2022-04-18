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Buca cezaevinin bulunduğu alandaki AVM planı değiştirilecek

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya: Buca Cezaevini buradan nasıl kaldırdıysak, CHP'li Büyükşehir Belediyesinin buraya yaptığı AVM planını da buradan kaldıracağız

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Nisan 2022 15:30
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Buca cezaevinin bulunduğu alandaki AVM planı değiştirilecek

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yıkımı süren İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun (Buca Cezaevi) bulunduğu alanın daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alışveriş merkezi (AVM) olarak işaretlendiğini belirterek, bu planı yeni yapılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü planlaması ile ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Kaya, yıkım çalışmasının sürdüğü alanda yaptığı basın açıklamasında, cezaevinin kaldırılmasındaki destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür etti.

İnşaatta asbest söküm ve çevresel etkilerine ilişkin envanter raporunun alındığını belirten Kaya, cezaevinin yıkımı başlamadan önce alanda güvenlik amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları, "raporlar alınmadan yıkım başladı" şeklinde değerlendirilmesine tepki gösterdi.

Kaya, tüm süreçlerin sonunda Buca Belediyesinin yıkım izni verdiğini ve yıkımın başladığını aktararak çalışmaların en fazla 45 gün içinde tamamlanacağını söyledi.

Cezaevi alanıyla ilgili kesinleşmiş bir planın bulunduğunu ifade eden Kaya, "Bu kesinleşmiş plan CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Tunç Soyer'in belediye başkanlığını yaptığı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bu bölgeyi geçmiş tarihlerde planlamıştır. Bu arazi CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından AVM olarak markalanmıştır. Biz kesinleşmiş planı daha sonraki süreç içinde Buca'daki tüm görüşlerini almamız gerekenlerle değerlendirdik." diye konuştu.

AVM planının kaldırılmasını tüm Bucalıların, sivil toplum örgütlerinin istediğini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Biz de bunun doğrultusunda ilk toplantıyı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünde, ilçe başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Bey ve Buca Belediye Başkanı Erhan Bey ile gerçekleştirdik. Daha sonra da planlama sürecine ilişkin çalışma başladı. Süreç devam ediyor. Kesinleşmiş bir şey yok, kurum görüşleri alınıyor. Yalnız bizim kesin olarak bağladığımız, prensip olarak karara bağladığımız belli hususlar var. Buca Cezaevini buradan nasıl kaldırdıysak, CHP'li Büyükşehir Belediyesinin buraya yaptığı AVM planını da buradan kaldıracağız. Burası kesinlikle AVM olarak planlanmayacak. Büyükşehir Belediyesinin burada geçmişte yaptığı AVM planını da yeni yapılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü planlaması ile ortadan kaldıracağız."

Yıkım biter bitmez alanın büyük kısmının Adnan Kahveci Bulvarı'na bağlanması için çalışmalar yapacaklarını aktaran Kaya, böylece Buca'nın en önemli sorunu olan trafiği rahatlatacaklarını söyledi.

Kaya, alanda büyük bir yeşil alan planlanacağını ifade ederek, Buca Belediyesinin talebi doğrultusunda bir kısmının pazaryeri olarak belediyeye tahsis edileceğini, ayrıca içinde eğitim tesisi olacak şekilde bölgenin sosyal dokusuna uygun şekilde planlama çalışmalarının süreceğini kaydetti.

- Soyer'e Buca eleştirisi

Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 3 yıllık görevi sürecinde Buca'da bir dikili ağacı bulunmadığını savunarak, "Biz burada büyük bir yeşil alan kazandırıyoruz. Soyer ne zaman bir yeşil alan kazandıracaksın Buca'ya, bir dikili ağacın olacak." dedi.

Soyer'in seçim vaadinde olmasına rağmen Buca'da trafiği rahatlatacak bir çalışma yapmadığını kaydeden Kaya,

kamu yatırımlarında en büyük payı alan Buca'ya belediyenin bütçe ayırmadığını, trafik ve altyapı sorunları içinde perişan ettiğini söyledi.

Kaya, Soyer'in seçildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği dosyadaki tüm işlerin hallolduğunu, ancak o dosyadaki işlerin bile gerçekleştirilmediğini sözlerine ekledi.

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