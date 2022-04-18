2022'de hacca gidecek kişi sayısı açıklandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "2022 yılı haccına ülkemizden 37 bin 770 kardeşimiz gidecekler."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Nisan 2022 15:35
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "2022 yılı haccına ülkemizden 37 bin 770 kardeşimiz gidecekler."
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye'den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek İnşallah.Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) April 18, 2022
19 Nisan'da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız.