Avukat mahrem yapılanmasındaki FETÖ'cü yakalandı
Denizli'de FETÖ/PDY'nin avukat mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Nisan 2022 16:06
Denizli'de Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü' ile ilgili olarak operasyon başlatıldı. Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, avukat mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız