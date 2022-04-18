MHK'nın yeni başkanı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Nisan 2022 16:09
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun yaptığı toplantıda MHK Başkanı ve üyelerini belirlediği belirtildi.
Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda yer alan isimler şöyle:
Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız