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Bakan Varank'tan 'enflasyon' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "En kısa sürede enflasyonda da kalıcı düşüşü görebileceğimiz bir döneme gireceğiz. Bizim parolamız yatırım, üretim, istihdam ve ihracat. Bu politikanın meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz, almaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Nisan 2022 21:25
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Bakan Varank'tan 'enflasyon' açıklaması

Bakan Varank, Yozgat Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Halk İftarı Programı'nda yaptığı konuşmada, kabine üyeleriyle ramazan vesilesiyle 81 ildeki vatandaşlarla buluştuklarını dile getirdi.

Yozgat'ı sanayi, yatırım ve üretimle büyütmek istediklerini dile getiren Varank, "Neredeyse tam doluluğa ulaşan Yozgat OSB'yi gördüğümüzde gururlandık. Yozgat'taki bu üretim atağına iki yeni OSB çalışmasıyla hız kesmeden devam ediyoruz. Bozok OSB ve Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'de yaptığımız çalışmaların tamamlanmasıyla Yozgat sanayisi daha da güçlenecek." diye konuştu.

Varank, Yozgat'ın gençleri için, önemli bir müjdeyi de şehre duyurduklarına işaret ederek, TÜBİTAK'ın desteğiyle şehirde bir bilim merkezini hızla hayata geçireceklerini vurguladı.

Bazı muhalif kanalların Yozgat'a bilim merkezi kurulmasına yönelik kinayeli başlıklar attıklarını söyleyen Varank, "Onlar bilmiyor ki bizim hayallerimize onların akıllarının erişme şansı yok. Biz Yozgatımıza bilim merkezi kazandırıyoruz ve Yozgat'taki gençler, bilimi öğrenerek büyüyecekler ve geleceğin Aziz Sancar'ları inşallah Yozgat'tan çıkacak. Onların hayal dahi edemediklerini biz hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, dünyanın salgınla mücadele ile Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş gibi nedenlerle zor bir dönemden geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu savaş küresel ekonomideki sıkıntıları daha da pekiştirdi. Ham madde ve enerji fiyatlarının 3-5 kat artıp tavan yaptığı bu dönemde dünya ekonomisi küçülürken bütün ülkeler tarihlerinde görmedikleri bir enflasyonla mücadele etmek durumunda kaldılar. Bunun yansımalarını ülkemizde de görüyoruz. Vatandaşımızın doğrudan hissettiği bu sıkıntıları aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'yi sayısız badireden, tuzaktan, darbe teşebbüsünden, ekonomik sıkıntıdan düzlüğe nasıl çıkardıysak, bu sıkıntıların üstesinden de evelallah Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi gelir. Ülkemiz tüm bu sıkıntıları aşacak altyapıya, kabiliyete sahip."

- "Tam bağımsız Türkiye olma yolunda mücadele veriyoruz"

Varank, şubatta sanayi üretiminin yılık bazda yüzde 13,3 arttığına işaret ederek, ülke ihracatının 2022'nin ilk 3 ayında yüzde 21 artarak 60 milyar dolara çıktığını hatırlattı.

Bu başarıların yanı sıra en kısa sürede enflasyonda da kalıcı düşüşün görülebileceği bir döneme gireceklerine dikkati çeken Varank, "Bizim parolamız yatırım, üretim, istihdam ve ihracat. Bu politikanın meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Enflasyonda elde edeceğimiz stabilizasyonla birlikte üretim, ihracat ve ticaretteki bu canlanmanın yansımalarını tüm vatandaşlarımız evlerinde hissedecek." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Türkiye'nin sanayiden enerjiye, savunmadan dış politikaya kadar birçok alanda milli politikalar üreterek yoluna devam ettiğini vurgulayarak, tam bağımsız Türkiye yolunda verdikleri mücadeleye Yozgatlıların da şahit olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Irak'a, Suriye'den Karabağ'a kadar elde ettiği kazanımların ne anlama geldiğini Yozgatlıların iyi bildiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bölgesinde yürüttüğü bağımsız politikalara karşı artık herkes adımını atarken iki kere düşünüyor. Yetmiyor, Türkiye'yi küresel krizlerde kilit ülke olarak görüyorlar. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin nasıl kilit rol üstlendiğini tüm dünya gördü ve takdir etti. Düşünün, ortada iki tane savaşan ülke var. Bu iki ülke müzakerelerini yürütmek için Türkiye'yi seçiyorlar ve onları bir araya getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını savaşan iki ülkenin tarafları ayakta alkışlıyor. Bu tabloda gören gözler, işiten kulaklar için çok büyük anlamlar var. Artık eskinin talimat alan Türkiye'si yok. Oyun kuran, gerektiğinde kendi göbeğini kesen, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü bir Türkiye var. Artık başka ülkelerden savunma sanayi ürünleri bekleyen Türkiye yok. Ürettiği insansız hava araçlarıyla tüm dünyaya nam salan bir Türkiye var. Togg'u Milli Muharip Uçağı, Atak helikopterini ve adını sayamadığım nice atılımları hayata geçiren güçlü bir Türkiye var."

- "Milletimizle gönül masaları kuruyoruz"

Bakan Varank, şöyle devam etti:

KAPAT [X]

"Biz bunlarla uğraşırken, bu ülkede diğerleri ne yapıyor? Kaç kişilik olduğu belli olmayan masalarda Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun ittifakını kurmaya çalışıyorlar. Ülkenin geleceğine, Yozgat'ın yarınlarına yönelik söyledikleri tek söz yok. Masanın şeklini, oturma düzenini tartıştılar, isim sırasını tartıştılar. Cumhurbaşkanını kim seçecek, aday kim olacak dediğimizde biz daha onu tartışmadık diyorlar. Böyle hayırsız bir masadan Türkiye için hayır çıkmaz. İşte biz birileri gibi ne idüğü belirsiz masalar kurmuyoruz. Bugün burada olduğu gibi milletimizle birlikte gönül masaları kuruyoruz."

Bundan sonraki süreçte de milletle beraber yol yürümeye devam edeceklerini belirten Varank, Allah'ın izni, milletin takdiriyle yeni atılımları ülkeye kazandıracaklarını vurguladı. Varank, bu yolda her zaman olduğu gibi bundan sonra da Yozgat'ın yiğit evlatlarının dik duruşu, sağlam iradesinin en büyük destekçilerinden olacağını dile getirdi.

Varank'a iftar programda, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer de eşlik etti.

Vaktin girmesine az bir süre kala iftar programının yapıldığı alana yürüyerek giden Varank, AK Parti Gençlik Kollarının "İftara 5 Kala" programı kapsamında trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik dağıttı. Bakan Varank, iftar programının ardından vatandaşlara dondurma ikramında bulunurken, daha sonra Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gençlerle sohbet etti.

Bakan Varank, program öncesinde Yozgat Valiliği, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığına da ziyarette bulundu.

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