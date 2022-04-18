Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Balıkesir merkezli 5 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Nisan 2022 23:27
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir, Ankara, Bursa, Denizli, Kocaeli'nde şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, zanlıların tamamı gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız