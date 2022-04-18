Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la telefonda görüştü.

Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, geçirdiği ameliyat dolayısıyla aziz kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulundum."

"Filistin'de yaşanan olaylar bizi üzüntü ve endişeye sevk etti"

"Elbette mübarek Ramazan ayında İsrail'in müdahaleleriyle Filistin'de yaşanan olaylar bizi üzüntü ve endişeye sevk etti. Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık."