19 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları
19 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına katılacak.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Macunköy Sosyal Tesisleri'nde Müsilaj Bilim Kurulu Toplantısı'na ve Nallıhan'da iftar programına iştirak edecek.
(Ankara/13.30/19.37)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde Dokuma Atlası Sergisi'nin açılış törenine katılacak.
(İstanbul/16.00)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinin "Geleneksel İftar Programı"na iştirak edecek.
(Ankara/19.00)
4- TBMM'den
- HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/12.45/10.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ personeli ile iftarda bir araya gelecek.
(Ankara/19.35)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma törenine katılacak ve Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/09.30/12.15)
2- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri: Tehditler ve Fırsatlar Çalıştayı"nın açılışına katılacak.
(Ankara/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara'da "Nebi Aşkına" Ramazan Özel Konseri'ni izleyecek.
(Ankara/21.00)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final turunun ilk maçında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek.
(Trabzon/20.30)
2- Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta başlayacak; Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü, Altaş Denizlispor-İstanbulspor ve Bursaspor-Gençlerbirliği maçları yapılacak.
(İstanbul/13.30/Denizli/16.00/Bursa/18.00)
3- Fenerbahçe Futbol Takımı, "Ukrayna'da barış" temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan organizasyonda, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/17.00)
4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final mücadeleleri başlayacak; Anadolu Efes, İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Milano/20.00)
5- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 8'li final mücadelesinde Türk Telekom, deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla karşılaşacak.
(Ljubljana/20.00)
6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. ve normal sezonun son hafta maçları yapılacak; Bursa Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor-Nesibe Aydın, BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi, Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray, UMF Yapı İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Safiport, Elazığ İl Özel İdare-Antalya 07 Basketbol ve Beşiktaş HDI Sigorta-Hatayspor karşılaşmaları oynanacak.
(Bursa/14.00/Ankara/15.30/16.30/Kayseri/Kocaeli/Elazığ/17.00/İstanbul/19.00)
7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5-8'incilik etabının ikinci maçları yapılacak; Allpower Akü Cizre Belediyespor ile Spor Toto ve Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.
(Şırnak/15.00/Bursa/20.30)
8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta ile PTT 5'incilik, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile de Kuzeyboru, 7'ncilik mücadelesinin ikinci maçlarında karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/Aydın/15.00)
9- Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen "TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul"a ana tablo maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
10- 2022 Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk etabı Antalya ayağı elemelerle başlayacak.
(Antalya)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız