MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda bir üsteğmen şehit oldu

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Mu. Ütğm. Ömer Delibaş teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ŞEHİT ATEŞİ KAYSERİ'YE DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kayserili Üsteğmen Ömer Delibaş'ın acı haberi babaevine ulaştı. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pence-Kilit Harekatı çerçevesinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Üsteğmen Ömer Delibaş (31), hava hücum harekatı sonrası terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayına basarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Üsteğmen Delibaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

ACI HABERİ BABAEVİNE ULAŞTI

Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın acı haberi, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Kuzluca Sokak üzerinde bulunan babaevine ulaştırıldı. Şehidin babası Osman, annesi Gülendan Delibaş, acı haberle beraber büyük üzüntü yaşadı. Şehir Delibaş'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.