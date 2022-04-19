3 üniversite toplamda 72 akademik personel almak için ilana çıktı
Balıkesir Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Nisan 2022 07:33
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi 26 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 mayıs 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi 41 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 mayıs 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 5 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 mayıs 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız