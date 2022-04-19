İmamoğlu, MOBESE görüntüleriyle ilgili soruşturma izni vermeyen İstanbul Valiliği kararına itiraz etti

İzmir'de 34'ü halen görevde 99 askere FETÖ'den gözaltı
İzmir'de 34'ü halen görevde 99 askere FETÖ'den gözaltı
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmamızın beşincisi başladı
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmamızın beşincisi başladı
Sponsorlu İçerik
Cep telefonunda ÖTV oranlarında limit yükseldi
Cep telefonunda ÖTV oranlarında limit yükseldi
MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda bir üsteğmen şehit oldu
MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda bir üsteğmen şehit oldu
TOGG'dan tesis paylaşımı: Çalışmalar son sürat devam ediyor
TOGG'dan tesis paylaşımı: Çalışmalar son sürat devam ediyor
Eczacılardan uyarı: Fatura hastalara çıkacak
Eczacılardan uyarı: Fatura hastalara çıkacak
İlçede konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi
İlçede konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi
YHT'de dört ayda üçüncü zam: İstanbul-Ankara 151 lira
YHT'de dört ayda üçüncü zam: İstanbul-Ankara 151 lira
Bakan Özer: Eğitim yatırımının kaybedeni yoktur
Bakan Özer: Eğitim yatırımının kaybedeni yoktur
Vaka sayıları açıklandı: 4 bin 542 yeni vaka, 19 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 4 bin 542 yeni vaka, 19 vefat
Bakan Koca'dan çalışma süresi ve nöbet ücreti açıklaması
Bakan Koca'dan çalışma süresi ve nöbet ücreti açıklaması
ATM'nin haznesinde para buldu, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti
ATM'nin haznesinde para buldu, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti
Bakan Kirişci: Ukrayna, yüzde 25 ucuza ayçiçek yağı vermeyi taahhüt ediyor
Bakan Kirişci: Ukrayna, yüzde 25 ucuza ayçiçek yağı vermeyi taahhüt ediyor
Tüm ilçe kazı alanı olacak! Mağarada başladı, yer altı şehrine doğru ilerliyor
Tüm ilçe kazı alanı olacak! Mağarada başladı, yer altı şehrine doğru ilerliyor
Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Kum fırtınası yol kapattı! Valilikten 'dışarı çıkmayın' uyarısı
Kum fırtınası yol kapattı! Valilikten 'dışarı çıkmayın' uyarısı
Bakan Koca çarşambayı işaret etti: Salgını zihnimizden çıkarma zamanı
Bakan Koca çarşambayı işaret etti: Salgını zihnimizden çıkarma zamanı
Asistan hekimlik kontenjanları belli oldu
Asistan hekimlik kontenjanları belli oldu
2022'de hacca gidecek kişi sayısı açıklandı
2022'de hacca gidecek kişi sayısı açıklandı
Konut fiyatları bir yılda neredeyse ikiye katladı
Konut fiyatları bir yılda neredeyse ikiye katladı
2022-MSÜ tercih işlemleri başladı
2022-MSÜ tercih işlemleri başladı
Zabıt katibi evinde ölü bulundu
Zabıt katibi evinde ölü bulundu
Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu!
Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi belli oldu!
MEB, 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi kurdu
MEB, 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi kurdu
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da pandemi bitti, 'endemi süreci' başladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da pandemi bitti, 'endemi süreci' başladı
İBB İstanbul'daki 7,5 beklenen deprem için uyardı
İBB İstanbul'daki 7,5 beklenen deprem için uyardı
Defineciler nasıl izin alacak? Ne kadar pay alacak?
Defineciler nasıl izin alacak? Ne kadar pay alacak?
Amasra Kaymakamlığından 'sınava resmi araçla götürme' açıklaması
Amasra Kaymakamlığından 'sınava resmi araçla götürme' açıklaması
VMD'den Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye teşekkür
VMD'den Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye teşekkür
Altın son beş haftanın zirvesinde
Altın son beş haftanın zirvesinde
İl belediyelerine çevre mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirildi
İl belediyelerine çevre mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

İmamoğlu, MOBESE görüntüleriyle ilgili soruşturma izni vermeyen İstanbul Valiliği kararına itiraz etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Büyükelçisi ile yemek yediği restorana giriş-çıkış görüntülerinin MOBESE kamerasından alınmadığı gerekçesiyle soruşturma izni vermeyen İstanbul Valiliği kararına itiraz etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Nisan 2022 08:03
Yazdır
İmamoğlu, MOBESE görüntüleriyle ilgili soruşturma izni vermeyen İstanbul Valiliği kararına itiraz etti

Ekrem İmamoğlu'nun, yoğun kar yağışının yaşandığı 24 Ocak 2022 günü İngiliz Büyükelçisi ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren, MOBESE'ye ait olduğunu iddia ettiği görüntüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusu, soruşturma izni istenen İstanbul Valiliğinden geri döndü.

Valilik, görüntülerin MOBESE kamerasından alınmadığı gerekçesiyle ilgililer hakkında soruşturma açılmasına izin verilmediği yönünde 15 Mart tarihli kararını başsavcılığa iletti.

Bu karar üzerine İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, 9 Nisan'da İstanbul Bölge İdare Mahkemesine iletilmek üzere İstanbul Valiliğine bir dilekçe sunarak itirazda bulundu.

İtiraz dilekçesinde, söz konusu kayıtların 027-G-34SRY-0 numaralı KGYS (MOBESE) kamerasına ait görüntüler olduğu öne sürülerek, İmamoğlu'na ait araçların görüntülerini o açıdan çekilebilecek başka bir kamera bulunmadığı ve araç görüntülerinde görünen kablonun söz konusu MOBESE kamerası önünden geçen kablo olduğunun görüldüğü aktarıldı.

Soruşturma izni verilmemesi kararına dayanak olarak gösterilen 14 Mart tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişliği ön inceleme raporunun kendilerine tebliğ edilmediği ve rapora yönelik inceleme yapamadıkları kaydedilen dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Valilik, kararında kendi içinde bir çelişkiye yer vererek hem söz konusu görüntülerin kamusal alanda trafikte seyreden araç görüntülerinden ibaret olduğunu ve bu nedenle belirlenebilir kişi ve araç plakası bulunmadığını ifade etmiş hem de teknolojik imkanları göz önüne alındığında görüntülerin büyütülebildiğini ve kaydedilebildiğini belirtmiştir. Karar gerekçesi bu yönüyle kendi içerisinde çelişmektedir. Kaldı ki somut olay ve olayın kamuoyuna yansıması incelendiğinde, görüntülerin kişilerin belirlenebilmesine yeter nitelikte olmadığına yönelik gerekçenin bir karşılığının olmayacağı açıktır."

Söz konusu görüntülerin kişisel veri niteliğinde olduğu belirtilen dilekçede, MOBESE kameraları üzerinde ne şekilde bir inceleme yapıldığının açıklığa kavuşturulmadığı ve bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği anlatıldı.

Dilekçede, "Söz konusu kameralar kapalı devre çalışan ve yetkilendirilmiş personel dışında herhangi bir kimsenin erişemeyeceği görüntülerdir. Belediyelerin turizm, trafik, AKOM gibi değişik amaçlarla kullandığı, kamuya açık yayınlanan görüntü ve kamera sistemlerinin KGYS kameralarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olay yerinde ve o açıyı gören İBB'ye, Sarıyer Belediyesine yahut iş yerlerine ait başka kamera da bulunmamaktadır." denildi.

Görüntülerin başka bir kameradan alınmasının mümkün olmadığı savunulan dilekçede, 027-G-34SRY-0 numaralı direkteki görüntülerin online olarak mı manuel olarak mı indirildiği veya servis edildiğinin, olay gününe ait görevli bilgilerinden de yararlanılmak suretiyle incelenerek açıklığa kavuşturulması gerektiği anlatıldı.

Dilekçede, "Esasen olayın basit bir görevi kötüye kullanma suçunun dışında TCK'daki 134, 135, 136 ve 137. maddelerine aykırılık teşkil ettiği açıktır." ifadesi yer buldu.

Yetersiz ön inceleme ve yetersiz gerekçeyle soruşturma izni verilmemesine yönelik karar alınmasının hukuka aykırılık teşkil ettiği öne sürülen dilekçede, "İstanbul Valiliğinin etkin soruşturma yapılmamasına sebebiyet vererek eksik inceleme neticesinde vermiş olduğu, açıkça hukuka aykırı olan 15 Mart tarihli 'soruşturma izni verilmemesi' kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederim." ifadesi yer buldu.

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya imzasıyla verilen "ret" kararı

İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü, 15 Mart 2022'de, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya imzasıyla, "soruşturma izni verilmemesi" kararını, soruşturma yapması talep edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunmuştu.

Söz konusu kararda, İmamoğlu'nun dilekçesinde, görevliler hakkında ileri sürülen iddialarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişlerince inceleme yapıldığı ve 14 Mart tarihli ön inceleme raporu alındığı belirtilmiş, şikayete konu, KGYS kamerasından elde edildiği iddia edilen görüntülerin KGYS kamerasından alınmadığı ve alındığı varsayılsa dahi kamusal alanda trafikte seyreden araç görüntülerinden ibaret olduğu vurgulanmıştı.

KAPAT [X]

Görüntülerin, belirlenebilir kişi ve araç plakası bulunmadığı için, kişisel verilen elde edilmesi ve özel hayatın gizliliğini ihlal kabiliyetine sahip olmadığı, dolayısıyla görevi kötüye kullanma suçunun oluşmadığı da kaydedilen kararda, şu değerlendirme yapılmıştı:

"İstanbul'da belediyelere ait kameralar tarafından çekilen, gerek belediyelerin resmi internet sitelerinde, gerekse özel internet sitelerinde canlı olarak yayınlanan kamusal alanlara ait görüntülerin üçüncü kişiler tarafından bilgisayar, tablet ve cep telefonlarıyla izlenebildiği, büyütülebildiği ve kaydedilebildiği, mevcut teknolojik imkanlar göz önünde bulundurulduğunda görüntülerin üzerinde ekleme, çıkarma ve değişiklik yapılabildiği, İstanbul genelinde KGYS dışında belediyeler, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar, iş yerleri, konutlar, araç kameraları, şahıslarca kullanılabilen video kamera, cep telefonu kamerası ve benzeri cihazlar düşünüldüğünde, 2021 Ocak itibarıyla sadece İBB cep trafik uygulamasının kayıtlı cep telefonu kullanıcı sayısının IOS versiyonunda 5.3 milyonu, Android versiyonunda ise 5.2 milyonu aştığı dikkate alındığında, söz konusu araç görüntülerinin KGYS dışında başkaca teknolojik imkanlar kullanılarak alınabilmesinin mümkün olabileceği anlaşılmıştır.

KGYS kamerasından elde edildiği iddia edilen görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan muhabir ile gazete yazarının, konuya ilişkin haber kaynaklarının emniyet personeli olmadığı, hatta kamu görevlisi olmadığını beyan ettikleri, KGYS kamerasından anlık veya geriye dönük kayıt alınmadığı gibi, söz konusu görüntülerle ilgili resmi veya özel şahıs, kurum kuruluş veya üst makamlardan şifahi veya yazılı talepte bulunulmadığı, şikayete konu görüntülerin KGYS kamerasından alındığına ilişkin şikayetçinin iddiası dışında beyan, bilgi ve bulgu bulunamadığından, iddianın subuta ermediği, görevi kullanma suçunun oluşmadığı ve hakkında ön inceleme yapılmasını gerektirecek kusurlu personel bulunmadığı tespit edilmiştir.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde MOBESE'den sorumlu ve veya erişimi bulunan ilgililer hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. maddesi gereğince soruşturma izni verilmemesine karar verildi."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İzmir'de sahte ilaç operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de sahte ilaç operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Koca'dan Dr. Ersin Arslan'ı anma mesajı
Bakan Koca'dan Dr. Ersin Arslan'ı anma mesajı
MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda bir üsteğmen şehit oldu
MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda bir üsteğmen şehit oldu
Bakan Kirişci, Antalya'da sarı çizme giyip serada domates topladı
Bakan Kirişci, Antalya'da sarı çizme giyip serada domates topladı
Vaka sayıları açıklandı: 4 bin 542 yeni vaka, 19 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 4 bin 542 yeni vaka, 19 vefat

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlerin Yer Değiştir(eme)me Sorununa El Atılmalı!

Öğretmenlerin Yer Değiştir(eme)me Sorununa El Atılmalı!

Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi, isteğe bağlı iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimi özellikle eğitim öğretime hazırlık ve öğretmenler açısından her yıl sorun oluşturmaktadır.
Sabah Gazetesi, 3600 ek gösterge çalışmasını yayımladı

Sabah Gazetesi, 3600 ek gösterge çalışmasını yayımladı

Milyonlarca memurun emekli maaş ve ikramiyelerinde önemli artışlara neden olacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için son viraja girildi. Ek gösterge Mayıs ayında Meclis'te olacak. Bununla beraber 3600 ek gösterge taslağı netleşiyor. Kim kaç ek gösterge alacak? Sabah Gazetesinden Faruk Erdem'in yazısı
Faizsiz kredi müjdesi, 7500 TL ye sıfır faiz

Faizsiz kredi müjdesi, 7500 TL ye sıfır faiz

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=7500&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=0-faizli-7500tl-kredi_adv1710
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 aydır mülakat sonuçlarını açıklayamadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 aydır mülakat sonuçlarını açıklayamadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını 3 aya yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen hale açıklamadı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
MEB, öğretmenlerin emeklilik işlemleri için ön başvuru alacak

MEB, öğretmenlerin emeklilik işlemleri için ön başvuru alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, emekli olmak isteyen öğretmenlerin ön başvurularını alacak
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Belediye norm kadro yönetmeliğinde ne değişti?

Belediye norm kadro yönetmeliğinde ne değişti?

Son nüfus verilerine göre belediyelerin norm kadrodaki durumları güncellendi. Sıfır atık ile iklim değişikliği ile mücadelede zorunluluk getirildi
KDK'dan sözleşmeli sosyal çalışmacılara olumlu haber

KDK'dan sözleşmeli sosyal çalışmacılara olumlu haber

Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararından sonra Kamu Denetçiliği Kurumu da sözleşmeli sosyal çalışmacıların, 5395 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulaması halinde, ilgili ödenekten yararlanması gerektiğine karar vermiştir.
Polislikten ayrılan kişi 55 yaşında emekli olur mu?

Polislikten ayrılan kişi 55 yaşında emekli olur mu?

Zorunlu görev süresini doldurup istifa eden 5510'a tabi polis memuru, 55 yaşında emekli olabilir mi?
Öğretim üyesi atamalarında jüri çekimser görüş bildirebilir mi?

Öğretim üyesi atamalarında jüri çekimser görüş bildirebilir mi?

Üniversitelerde öğretim üyesi atamalarında kurulan jürilerde görevli kişiler adaylar hakkındaki değerlendirmelerini kesin kanaate bağlamalı ve çekimser görüş bildirmemelidir.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Kuruluş Osman 91.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 91.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 91.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 20 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (19-22)

Haftanın fırsat ürünleri (19-22)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri