İstanbul'da fiyat artışı yüzde 100'ü aştı

Böylelikle yıllık konut fiyat artışında yeni rekor kaydedildi.

Ocak ayında konut fiyatları yüzde 77,36 artış göstermişti.

Aylık bazda bakıldığında Şubat artışı yüzde 13,5 olarak gerçekleşti. Enflasyondan arındırılmış artış ise yüzde 26,9 oldu.

TCMB konut fiyat endeksine göre Şubat ayında yeni konutlar endeksi yıllık yüzde 102,2 arttı. Yeni olmayan konutlarda fiyatlar ise yıllık bazda yüzde 95,3 artış gösterdi.

TCMB verilerine göre İstanbul'da konut fiyatları artışı yüzde 106,3 oldu. İstanbul'da yeni konutlarda fiyat endeksi ise yıllık bazda yüzde 114,6 yükseldi. İstanbul'da yeni olmayan konutlarda fiyat artışı yüzde 107,6 olarak kaydedildi. Bu rakamların ardından İstanbul'da metrekare fiyatı 13 bin 836 TL oldu.

Konut fiyatlarında İstanbul'u yüzde 97,1 ile Ankara izledi. Ankara'nın ardından yüzde 90,1'lik artışla İzmir geldi. Ankara'da metrekare fiyatı 6 bin 225 TL olurken, İzmir'de ilk kez 10 bin lirayı aşarak 10 bin 61 TL'ye yükseldi.