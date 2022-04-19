23 yaşındaki Rabia ölüme sürüklendi: Savcılık 'delil yok' dedi

İstanbul Sultanbeyli'de 23 yaşındaki Rabia T.'nin, geçen yıl 3 Mart'ta hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturma dosyasında anne ve kız kardeşinin de ifadeleri yer aldı. O ifadelere göre baba, iki kız kardeşi, kardeşinin oğullarıyla evlendirmek istedi. Ancak intihar eden Rabia bunu kabul etmedi. Kız kardeşi ifadesinde, "Bunun üzerine babam evi terk edip gitti. İki ay gelmedi. Geldiği gün amcalarım ve oğulları bizim evde anneme, ablama saldırdı. Annem 6 yerinden bıçaklandı. Şikayetçi olduk, tehditler aldık" dedi.

Olay günü babasının, mahkeme konusu açılınca, 'Amcanız hapse girerse sizi katlederim, öldürürüm' dediğini söyleyen kız kardeşi, "Annem ve ablam kabul etmeyince ikisini de dövdü. Korkudan elim ayağım titrer oldu. Rabia'ya 'Gel artık, bırak, bizi öldürecek' dedim. Evde sürükledi kızı, dakikalarca dövdü. O sırada balkonun olduğu odaya kadar geldi kavga. Ablam bir anda balkona gitti" dedi.

İfadeler sonrası savcı, baba Mirali T. ve kardeşleriyle ilgili 'intihara yönlendirme' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlattı. Baba ile amcalar ise suçlamayı kabul etmedi. Savcılık, şüpheli baba ve kardeşlerinin genç kızı intihara teşvik ettirdiklerine, kararını kuvvetlendirdiklerine ya da bir şekilde yardım ettiklerine dair yeterli delil olmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

Arzu Kaya