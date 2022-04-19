Dolar günü yükselişle kapattı
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 14,67 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Nisan 2022 18:01
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|PAZARTESİ
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|SALI
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|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,6500
|14,6510
|14,6700
|14,6710
|Avro
|15,8290
|15,8300
|15,8240
|15,8250
|Sterlin
|19,0400
|19,1360
|19,0080
|19,1030
|İsviçre Frangı
|15,4980
|15,5760
|15,4350
|15,5120
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,6200
|14,7000
|14,6400
|14,7200
|Avro
|15,7890
|15,8690
|15,7840
|15,8640
|Sterlin
|18,9800
|19,1900
|18,9480
|19,1580