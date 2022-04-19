Samsun'da babasını öldüren kadın gözaltına alındı
Samsun'un Ladik ilçesinde bir kişi, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kızı tarafından öldürüldü
Eklenme : 19 Nisan 2022 09:24
Alınan bilgiye göre, Akyar Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Z.B. (46), gece evde bulundukları sırada baltayla babası H.B'ye (66) saldırdı.
Başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırılan H.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Z.B. ise Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız