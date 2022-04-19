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Yeni iPhone 14 hakkındaki her şey: İlk fotoğraf sızdı

Yeni iPhone 14 ailesinin Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Apple'ın iPhone 13'ü henüz yeni bir telefon sayılırken milyonlarca kullanıcı yeni iPhone 14 ailesini merak ediyor. Apple'ın yeni seride fiyatlara zam yapacağı iddia ediliyor. iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşması beklenen akıllı telefon ailesinin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımına ilişkin sızıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

Kaynak : NTV
Eklenme : 19 Nisan 2022 09:42
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Yeni iPhone 14 hakkındaki her şey: İlk fotoğraf sızdı

Apple denildiğinde akla gelen ilk ürünlerden biri iPhone telefonları. Kendi işletim sistemiyle kullanıcıya sunulan iPhone akıllı telefonların tüm dünyada yüz milyonlarca kullanıcısı ve hayranı bulunuyor.

Şirket Eylül ayında iPhone 13 ailesini tanıtmış olsa da bir sonraki model olan iPhone 14'e ilişkin sızıntılar bir süredir geliyor.

Yeni iPhone ailesinin de tıpkı son birkaç nesildir olduğu gibi iPhone 14 iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşacağı tahmin ediliyor. Yeni Apple son yıllarda kullandığı Mini versiyonundan vazgeçecek.

Japonya basınında ortaya atılan bir iddiaya göre cihaz şık bir tasarıma, daha hızlı A16 bionic çipe, gelişmiş kameralara sahip olacak. Bunlar iPhone 13'teki özelliklerin geliştirilmiş hali olarak görülebilir. Bir diğer sızıntı ise Touch ID'nin geri geleceği yönünde.

İPHONE 14 HAKKINDAKİ SON SIZINTILAR

Çin merkezli mikroblogging sitesi Weibo'daya iPhone 14'ün kalıpları sızdırıldı. Görüntüde dört farklı iPhone modelinin kalıbı görülüyor.

Dikkat çeken ilk detay dört telefon arasında iPhone Mini'nin yer almaması. Apple'ın satış performansından memnun olmadığı Mini modelini uzun süredir iptal etmeyi planladığı konuşuluyordu.

Sızdırılan karede yer alan modeller şu şekilde: 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max.

Forbes'da yer alan iddialara göre Apple iPhone 14 ailesine zam yapacak. Sadece iPhone 14'ün fiyatı iPhone 13'le aynı kalacak, 14 Pro ve 14 Pro Max ise önceki nesillere göre 100 dolar daha pahalı olacak.

Yeni iPhone 14 Pro serisi 8 GB'lik RAM'le gelebilir. Şu anki iPhone 13 ailesinin Pro versiyonunda 6 GB RAM bulunuyor.

Çentikle ilgili ilk söylenti telefon ekranının üst kısmına gömülü olacağı ama direkt ekranın üst köşesiyle bağlantılı olmayacağı yönündeydi.

Mart başında Weibo'da dolaşan bir görsele göre Apple çentikten tamamen kurtuluyor. 9to5Mac'in haberinde ise söz konusu tasarımın iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için geçerli olacak.

Bir analistin iddiasına göre ise yeni iPhone 14 ailesi sadece e-SIM seçeneğiyle gelecek. Apple bu hareketle ticari ve gezgin kullanımını artırmayı hedefliyor.

iPhone 14'ün standart serisinde 120Hz'lik ekran bulunmayacak. Bu da standart modelle Pro modeller arasındaki farkın giderek artacağı anlamına geliyor.

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İPHONE 14 TAHMİNİ ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Apple'ın eylül ayında yeni iPhone'un lansmanını yapması artık kurala dönüşmüş durumda. Bu nedenle yeni iPhone 14 ailesinin de Eylül 2022'de tanıtılacağını söyleyebiliriz.

iPhone 14'te Mini versiyonun olmayacağına yönelik iddialar ağırlık kazanıyor. Şirketin Mini iPhone'ların satış performansından memnun olmadığı bilinen bir gerçek. Apple yine de 13 ailesinde Mini modeline yer vermişti.

Diğer ürünlerde ise fiyatın iPhone 13 ailesiyle aynı olacağı tahmin ediliyordu. Ancak Forbes'ta çıkan haberlere göre Apple özellikle üst modellerde zam seçeneğini değerlendiriyor. iPhone 13, 799 dolardan satışa çıkmıştı. Bu fiyat 14 için de geçerli olacak. Öte yandan 13 Pro'nun 999 dolarlık fiyat etiketi 14 Pro'da 1099'da, iPhone 13 Pro Max'in 1099 dolarlık fiyatı ise 1199'a yükselecek.

Standar iPhone'la Pro modeli arasında bir noktada olması beklenen iPhone 14 Max'in ise 899 dolardan başlaması bekleniyor. Apple her modelde farklı depolama seçenekleri sunuyor bu nedenle fiyatlarda değişiklik olacaktır.

iPHONE 14'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

iPhone 13 ailesi Apple'ın A15 bionic çipleriyle gelmişti. Yeni iPhone 14'lerin ise gelişmiş versiyon olan A16 çipleriyle geleceği tahmin ediliyor. 4nm'lik bu çipler 5nm'lik A15'lerden daha etkili ve küçük olacağı belirtiliyor.

Apple'ın iPhone 14 cep telefonlarında kendi üreteceği 5G modemler kullanabilir. Apple kısa süre önce Intel'in modem birimini satın almıştı.

Son sızıntılara göre Apple iPhone 14'lerin Pro ve Pro Max versiyonlarında 8 GB'lik RAM kullanacak. Apple'ın rakibi Samsung Galaxy S22 Ultra'da 12 GB RAM tercih etmişti.

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