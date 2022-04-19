Görevine iade edilenler maaşlarının yasal faizlerini almaya başladı

Memurlar.net'te 17 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan haberde, Anayasa Mahkemesi'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde deniz üsteğmen olarak görev yapmakta iken tutuklanan üsteğmenin, tutukluluk süresince maaştan yapılan kesintilere faiz ödenmemesini hak ihlali saydığına yer vermiştik. Anayasa Mahkemesi 2019 yılında da benzer bir karar vermişti.

Anayasa Mahkemesinin bu kararlarına rağmen bir çok kurum görevine iade edilenlere, maaşlarının yasal faizlerini vermemektedir.

Ancak, TRT ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün geçtiğimiz aylarda, göreve iade edilenlere, maaşlarının yanı sıra yasal faizlerini de verdiği belirtilmekte olup, hukuken başka ihtilaflara yol açmaması adına diğer kamu kurumlarının da aynı uygulamayı yapması yerinde olacaktır.