Doktordan, kadın çalışanların da olduğu kargoculara saldırı

Olay, cumartesi günü kentte bulunan kargo firması şubesinde meydana geldi. Kumluca Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi M.S.S., iddiaya göre, öğle saatlerinde kargo firmasına geldi. M.S.S., kargosunun nerede olduğunu sorgulattığı sırada şube müdürü Sudiye Güney ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce M.S.S, Güney'e yumruk sallayarak, bankoları yıktı. Doktor tarafından saçından çekilerek darbedilen Güney'in arkadaşları, araya girmeye çalıştı. Doktor, 2'si kadın 4 çalışana da saldırdı. Olay sonrası darp raporu alan Güney ve 4 kişi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.S.S., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Doktorun çalışana saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kargosunu sorgulamak için gelen kişinin kendisine saldırdığını söyleyen Sudiye Güney, kargonun, doktorun komşusuna bırakıldığını belirtti. Doktordan şikayetçi olduğunu dile getiren Güney, "Kargomuz kapanacağı saatte M.S.S bize kargosunu sordu ama biz işlemlerini yaptığımız sırada kendisi sabredemedi. Bize küfürler ve hakaretler etmeye başladı. Sonrasında ben dışarı çıkmasını söyledim ama kendisi çıkmadı. O sırada bankoyu devirerek, benim üzerime yürüdü. Tekmeler, tokatlar, yumruklarla bana vurmaya başladı. Hala şoktayım, darp raporu aldım ve şikayetçi oldum. Serbest kalmış. Vücudumun her yerinde morluklar var. Ben hiçbir zaman böyle bir olayla karşılaşmadım. Şahıs bana öyle bir karşılık verdi ki her şey bir anda oldu. Ben bir kadınım ve şiddet gördüm, sesimin duyulmasını istiyorum. Kimse şiddet görmesin" dedi.

DOKTOR, POLİS MERKEZİNDE İFADE VERDİ

Doktor M.S.S'nin polis merkezindeki ifadesinde, "Bana kargom teslim edildi, diye mesaj geldikten sonra şubeye gittim. Oradakilere kargomun nerede olduğunu sorduğumda kuryeyi aramam söylendi. Ben de, 'siz arayın' dedim. Sonra tartışmaya başladık. Sonrasında arbede yaşandı" dediği öğrenildi. M.S.S. kendisine ulaşan DHA muhabirine ise devlet memuru olması nedeniyle izinsiz açıklama yapamayacağını söyledi.