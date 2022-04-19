Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26 oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Nisan 2022 11:54
MSB'den yapılan açıklamada, operasyonun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiği kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız