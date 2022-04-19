'Emekli ikramiyesi ile asgari ücret artışı henüz gündemimizde yok!'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir televizyon kanalında canlı yayın programına katıldı.

Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:

ÜRETİM SÜRECİNE KATILIM PROGRAMI

"Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız üretim sürecine katılım programımızın adını istihdama verdiğimiz önemden yola çıkarak o şekilde belirledik. Gaziantep'te başlattık ve sanayi illerini seçerek ilerleyeceğiz. Amacımız işsiz sayısını azaltmak. Türkiye büyümesini gerçekleştiren bir ülke. Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz. Bu bir kurs, eğitim v.s. değil doğrudan istihdam yaratan bir proje. Bazı şartlar var merak edenler İŞKUR'un sitesinden takip edebilir. Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz.

İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak."

EMEKLİ İKRAMİYESİ HENÜZ GÜNDEMİMİZDE YOK

Adı bayram ikramiyesidir, ücret türü değildir, şu anda öyle bir karar gündemimizde yok. İkramiye 1100 TL Ayın 28 veya 29'unda emeklilerimize ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Bu konu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.

Artış her zaman değerlendirilebilir, cumhurbaşkanımız her zaman gündeme getirebilir, ben şu anda, mevcut durumu kastediyorum, ancak enflasyona ayarlı bir düzenleme değil, böyle bir şey yok. Biz enflasyonla mücadeleyi esas alıyoruz, bu ekonomik program başarılı olmalı, ağustostan sonra düz, sonra aşağı bir çizgi olursa, bu Türkiye'nin başarısı açısından fevkalade önemli.

Bazıları eşel mobil gibi kavramlar söylüyorlar, bunlar hiperenflasyona götüren uygulamalardır, enflasyon sarmalına sokar.

ASGARNİ ÜRCETTE TEMMUZ ARTIŞI DA GÜNDEMİMİZDE YOK

Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz.

Asgari ücreti temmuz artışı da şu anda gündemimizde yok, Ocak'ta Türkiye tarihinde olmayan bir şekilde yüzde 50 artış yapmışız.

İlk defa bütün ücret türlerinde ciddi bir artış yaptık. Dolayısıyla 3 ay sonra, 6 ay sonra tartışmamız doğru, değil, böyle giderse bir ay sonra tartışmaya başlarız.

Türkiye, programı, herşey kontrol altında yürütüyor, başaracağız, çünkü Türkiye, sanayi üretimine, ihracata dayalı olduğu için, reel, olarak büyüyor.

530 BİN GEÇİCİ SÖZLEŞMELİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA

3600 ek göstergeden sonra ilk gündemimiz o olacak. Geçici işçilerle ilgili sorunları bu sene içinde çözeriz.

1 MAYIS AÇIKLAMASI

1 Mayıs demokrasinin olduğu yerde bayramdır. Bazı gruplar kendi politik amaçları için kullanıyorlar. Bu sene 1 Mayıs'ı farklı şekilde kutlayarak bir sürpriz de yapacağız.

İLAÇ DESTEĞİ

Devletin ödeme listesine aldığı 8 bin 300 küsür ilaç var. SMA ve kanser ilaçları da bunların içerisinde var. SMA hastalarımıza bütün desteğimizi veriyoruz.

BEYAZ BAYRAK UYGULAMASI

Ramazan'dan önce uygulayacaktık savaş nedeniyle ertelendi."