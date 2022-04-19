3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsıyor? Bakan açıkladı

YASAL DÜZENLEME NE ZAMAN GERÇEKLEŞİR?

3600 ek gösterge için, Mayıs'ta hazırlarız, Cumhurbaşkanımıza takdim ederiz, görüşülür, konuşulur, ondan sonraki aşama TBMM aşaması.

3600 düzenlemesini bu yıl içinde tamamlarız, yılın sonunda iş biter, meclisten çıkar.

Dahil olan hizmet kolları genişleyecek mi?

Dört hizmet kolu esas, bazı statü gruplarında, adalet duygusunu güçlendirmek için bazı grupları da bu kapsam içine alacağız, ama esas olarak 4 grup ile statüsü korunması gereken, örneğin kamuda çalışan avukatlar, halen 3000 ek gösterge alıyorlar ,bunlar gibi. Öğretmenlere 3600 veriyoruz, ama il milli eğitim müdürü 3600 olmaz, bunları değiştirmemiz lazım, statülerini belirlememiz lazım, din görevlisi ile müftüyü farklılaştırmamız lazım, adalet duygusun korumamız, lazım.

3600 EK GÖSTERGE MALİ HAKLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Mevcut maaşa çok yansımıyor ama emeklilikte çok yararlı.