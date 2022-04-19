'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir televizyon kanalında canlı yayın programına katıldı.

Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:

TEMMUZDA ENFLASYON FARKI İLE SOSYEL REFAH VE DENGE PAYI VERİLECEK

Temmuz ayında, bütün toplu sözleşme kapsamında olan kamu çalışanlarımız ile emeklilerimiz için, enflason farkları ortaya çıktığı zaman, toplu sözleşmede öngörülen enflasyon artışı yansıtılacaktır.

Enflasyon artışının yanı sına sosyal refah ve denge payı da gündemimize gelecektir. Ocak ayında verdiğimiz sosyal refah ve denge payı Temmuz ayında yeniden verilecektir.