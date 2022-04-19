Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nda tahribatla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 19 Nisan 2022 15:55
İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tarihi
İmparatorluk Kapısı'nın zarar gördüğü ortaya çıktı.
Ana salona açılan dokuz kapıdan biri olan ve yalnızca imparator tarafından
kullanıldığı için 'İmparator Kapısı' adı verilen kapıdaki hasar dikkat çekti.
Sosyal medyadaki tepkilerin ardından bugün kapının önüne bariyer konularak
önlem alındığı görüldü.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Ayasofya Camii
İmparatorluk Kapısı'nın tahribatına yönelik incelemenin yapılması için idari
ve teknik olmak üzere iki müfettiş görevlendirilmiştir" denildi.