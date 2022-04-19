Akademisyen veliden çocuğunun öğretmenine tehdit

Bağlarbaşı mahallesinde bulunan Fevzipaşa Ortaokulunda matematik öğretmeni olarak görev yapan Adem Meydan, 8 Nisan tarihinde öğrencisinin velisi Gümüşhane Üniversitesi akademisyeni Doç. Dr. Ü.Ö'nün İstiklal Marşı töreni öncesi meslektaşları, velileri ve öğrencileri önünde sözlü saldırısına uğradı, tehdit edildi, darp edilmesi de olaya şahit olan öğretmenler tarafından engellendi.

Olayın ardından konunun adliyeye intikal etmesiyle Doç. Dr. Ü.Ö hakkında Asliye Hukuk Mahkemesince 6 ay boyunca öğretmenin bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması yönündeki tedbir kararı alınırken, Eğitim-Bir-Sen teşkilatı da okul bahçesinde olayı kınayan bir basın açıklaması yaptı.

"Öğretmene yönelen şiddetin örf ve adetlerimize, hukuk düzenimize ve milletimizin tüm dünyaya örnek uygulamalarına ters düştüğünün altını bir kez daha çizmek istiyorum"

Memur-Sen İl Başkanı Harun Şeker, sendika yöneticileri ve öğretmenlerin katıldığı basın açıklamasında Hazreti Ali Efendimizin "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" sözlerini hatırlatan Eğitim-Bir-Sen Gümüşhane şube Başkanı Habib Tanış, "Biz bu düstur ile yetişmiş bir milletiz. Bu anlayışla geleceğimiziniz mimarı olacak nesilleri yetiştiriyoruz. Fakat geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilere yönelik saldırılar, tedbir alınmadığı için artarak devam etmektedir. Eğitim ve şiddeti aynı cümle içerisinde kullanmak bile bizi derinden yaralamaktadır. Eğitimciye saldırı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Hal böyle iken, öğretmene yönelen şiddete karşı toplum olarak karşı çıkmak hepimizin ödevidir. Bu konuda birer ebeveyn olarak, bu geleneğin ve toplumun saygın birer üyesi olarak hep birlikte bu mücadeleyi yürütmeliyiz. Öğretmene yönelen şiddetin örf ve adetlerimize, hukuk düzenimize ve milletimizin tüm dünyaya örnek uygulamalarına ters düştüğünün altını bir kez daha çizmek istiyorum. Başta öğretmenlerimize yönelen şiddet eylemleri olmak üzere her türlü şiddeti kınıyoruz" dedi.

"Hiçbir veli geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimize karşı sözlü, fiziki ve yazılı olarak şiddet gösterme hakkına sahip değildir"

Son aylarda Türkiye genelinde ve Gümüşhane'de öğretmenlere yönelik şiddet girişimlerinin arttığını ve bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Tanış, "Bu saldırganlara karşı toplum olarak, ülke olarak önlem almak zorundayız. Yapılan sözlü veya fiziki her türlü şiddet eylemi karşısında durmak, yapılan çağdışı eylemlerden eğitim çalışanlarını korumak için yasal düzenlemeler acilen yapılmalı, bu fiile kalkışanlar hak ettiği cezaları almalıdır. Eğitimciler olarak eğitim öğretim faaliyetlerinin değişmez unsuru ve destekleyicisi olan velilerimizi eğitim faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak gördük. Eğitim faaliyetlerine destek olan her zaman yanımızda yer alan velilerimize teşekkür ediyoruz. Fakat bazı velilerimiz okullarımızın işleyişine, öğretmenlerimizin derslerine, derslerindeki uygulamalarına müdahale eder hale gelmiştir. Bu durumlar okullardaki idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin görevlerini icradaki motivasyon ve isteklerini kırmaktadır. Bu durumlara asla izin verilmemelidir. Hiçbir veli geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimize karşı sözlü, fiziki ve yazılı olarak şiddet gösterme hakkına sahip değildir" diye konuştu.