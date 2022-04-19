Bakan Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmamızın beşincisi başladı
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmamızın beşincisi başladı
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan 'Kinder' ithalatına yeni düzenleme
Bakanlıktan 'Kinder' ithalatına yeni düzenleme
Yargıtay karar verdi: Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesebilir mi?
Yargıtay karar verdi: Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesebilir mi?
MEB, yurt dışına öğrenci göndermek için talep topluyor
MEB, yurt dışına öğrenci göndermek için talep topluyor
TUS tercihleri başladı: 26 Nisan'a kadar sürecek
TUS tercihleri başladı: 26 Nisan'a kadar sürecek
Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme
Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme
MEB yeni dönemde 3 noktaya odaklanacak
MEB yeni dönemde 3 noktaya odaklanacak
İçişleri Bakanlığı: 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı: 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Bozdağ: Test sonucum negatife döndü
Bakan Bozdağ: Test sonucum negatife döndü
ÖTV düzenlemesi ile fiyatları düşecek telefonlar...
ÖTV düzenlemesi ile fiyatları düşecek telefonlar...
Bakan açıkladı...EYT çalışması Hükümetin gündeminde yok!
Bakan açıkladı...EYT çalışması Hükümetin gündeminde yok!
3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsıyor? Bakan açıkladı
3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsıyor? Bakan açıkladı
'Emekli ikramiyesi ile asgari ücret artışı henüz gündemimizde yok!'
'Emekli ikramiyesi ile asgari ücret artışı henüz gündemimizde yok!'
43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Toz taşınımı, sağanak ve rüzgar
43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Toz taşınımı, sağanak ve rüzgar
Altın güne yükselişle başladı
Altın güne yükselişle başladı
2022 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
2022 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
Araç kiralama sitelerini kopyalamışlardı, 18 şüpheli tutuklandı
Araç kiralama sitelerini kopyalamışlardı, 18 şüpheli tutuklandı
'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıtaya bülbül kesildi
'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıtaya bülbül kesildi
İstihdamı arttırmak için verilen destek 50 milyarı geçecek
İstihdamı arttırmak için verilen destek 50 milyarı geçecek
Başkent'te mahrem yapıdan 29'u aktif görevde 34 kişiye FETÖ'den gözaltı
Başkent'te mahrem yapıdan 29'u aktif görevde 34 kişiye FETÖ'den gözaltı
İzmir'de 34'ü halen görevde 99 askere FETÖ'den gözaltı
İzmir'de 34'ü halen görevde 99 askere FETÖ'den gözaltı
Cep telefonunda ÖTV matrahı değişti
Cep telefonunda ÖTV matrahı değişti
MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda bir üsteğmen şehit oldu
MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda bir üsteğmen şehit oldu
TOGG'dan tesis paylaşımı: Çalışmalar son sürat devam ediyor
TOGG'dan tesis paylaşımı: Çalışmalar son sürat devam ediyor
Eczacılardan uyarı: Fatura hastalara çıkacak
Eczacılardan uyarı: Fatura hastalara çıkacak
İlçede konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi
İlçede konut fiyatları fırladı, yerli halk kırsala yöneldi
YHT'de dört ayda üçüncü zam: İstanbul-Ankara 151 lira
YHT'de dört ayda üçüncü zam: İstanbul-Ankara 151 lira
Bakan Özer: Eğitim yatırımının kaybedeni yoktur
Bakan Özer: Eğitim yatırımının kaybedeni yoktur
Vaka sayıları açıklandı: 4 bin 542 yeni vaka, 19 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 4 bin 542 yeni vaka, 19 vefat
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesine yönelik eleştirilerin anımsatılması üzerine, Türkiye'de 2021 sonu itibarıyla 120 bini reşit (karı-koca) ve diğerleri çocuk olmak üzere 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Nisan 2022 17:37
Yazdır
Bakan Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

Soylu, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli sığınmacılara yönelik, "Sayın Bahçeli, bunların tamamı bayramlaşmaya Suriye'ye gidecek, daha sonra da gelecekler. Bunları getirecek olan kişinin adı da Süleyman Soylu." sözü hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda uluslararası bir tahrikin içinde olduğu apaçık ortada. Dikkat ederseniz, 2019'da seçim vardı, İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde özellikle Kılıçdaroğlu ve avanelerinin en temel meselelerinden biri, biraz da Avrupa, Batı hormonlu sığınmacı meselesiydi. 2019 seçimleri bitti, onlar bu meseleyi askıya aldılar ama biz askıya alamayız. Biz kaçak göçmenle de mücadele ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye'ye uluslararası koruma statüsünde gelenlerle de ilgilenmek zorundayız. Kılıçdaroğlu'nun, kendi genel merkezinin sınırları dışında bir sınırlar bilgisi olduğunu düşünüyor değilim. Genel sınırlar bilgisi varsa herhalde ilkokulda falan kalmıştır." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarmanın, özel harekat polislerinin sınır korumasında tedbirler aldığını, korucularla da bu konunun tahkim edildiğini belirten Soylu, "Türkiye'ye girmek isteyen yaklaşık 2,5 milyon kaçak göçmen engellenmiştir. Türkiye'de mükerrerler hariç 1 milyon 100 bini aşkın sığınmacı, daha doğrusu kaçak göçmen yakalanmıştır." bilgisini paylaştı.

Soylu, yakalanan 330 bine yakın kaçak göçmenin, geri gönderme merkezlerinden, uluslararası anlaşmalar ve kurallar kapsamında ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi. Yaklaşık 700 bine yakın kaçak göçmenin ise son 5 yılda Türkiye'den Avrupa'ya geçtiğini ifade eden Soylu, "Bütün rakamlarla, denizden ve karadan geçenleri söylüyorum. Kılıçdaroğlu, maalesef Türkiye'de yabancı düşmanlığını körüklemek, aynı zamanda her seçim takviminde sığınmacı meselesini gündeme taşıyabilmek için tahrikkar üslup ortaya koyuyor. Avaneleri de var, hepsi beraber bunu yapıyorlar. Sosyal demokratlığı da kimseye bırakmazlar ama bir taraftan yabancı düşmanlığını da tahrik ederler." değerlendirmelerini yaptı.

- "Farklı bir üslup söz konusu değil"

MHP'nin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nı dinlediğini söyleyen Soylu, "Sayın Genel Başkan'ın daha önceki konuşmalarını dinleyen ve MHP'nin göç raporunu okuyan biri olarak söylüyorum, o gün ne söyleniyorsa bugün aynı anlayışla aynı değerlendirmeler ortaya koyuluyor. Farklı bir üslup söz konusu değil ama Sayın Kılıçdaroğlu ne dünü bildiği ne fikri takibi olduğu ne de bu konularda herhangi bir duruş sergilediği için herkesin kendisi gibi olduğunu zannediyor." şeklinde konuştu.

MHP'nin, sığınmacı konusunda ortaya koyduğu değerlendirmelere değinerek, bu konuda kapsamlı bir göç raporu hazırladıklarını ifade eden Soylu, "Bu raporun bugün de aynı değerlendirmeleri ortada. Bugüne kadar 490 binin üzerinde, 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Sayın Bahçeli, bir meseleyi daha ortaya koydu ki bu da yine bu fikri takibin içindedir, bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. 11 yıldır Türkiye'nin çok zor şartlarda ve çok zor bir coğrafyada yönettiği, yönetmeye çalıştığı bu meseleyle ilgili provokasyon tabiri en doğru tabirdir." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Suriyeli mültecilere yönelik, "Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır." sözü anımsatılarak, değerlendirmesi sorulan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu değerlendirmelerin tamamını biraz önce söyledim. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bunu Ankara temsilcilerimizle göç konusunda yaptığımız toplantıda da ifade ettim. Bu insanlar elbette kendi memleketlerine geri dönecekler. Geri dönmek için de tüm bu konudaki 490 binin üzerindeki Suriyeli buraya geldiler ve biz orada güvenli hale getirdiğimiz bölgelere de geri döndüler, bundan sonra da dönecekler ve dönmeye devam edecekler. Aynı zamanda bizim de bu konuda her bayram gidiş-geliş esnasındaki süreçlerde de özellikle altını çizerek söylüyorum, zaten güvensiz bölgelere gidişin olabilmesi mümkün değil. Bu bayram ve önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir tahdidimiz, kısıtımız söz konusu. Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var."

- "Onlar, kendilerine büyükelçiliklerden ne üfleniyorsa onu söylüyorlar"

Türkiye'nin bir göç politikasının olduğunu söylemeyip eleştiride bulunanların haksızlık ettiğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, Suriye'deki iç savaşın başladığı günden beri bir göç politikası var. Bu göç politikasına Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri dahi adım atmamışken Türkiye, Suriyelilerin iç savaştan itibaren Türkiye'ye gelmeye başlamasıyla, biometrik veriler, kimlik verileri, aşıları, sağlık takipleri, gittikleri kamplar, kamplardaki kurallar, geri gönderme merkezleri, geçici koruma yasası, aynı zamanda bunların Türkiye'de çalışabilmesine yönelik kurallar, düzensiz göç stratejisi, uyum stratejisi... Bütün bunlarla ilgili bir politikalar düsturu var. Türkiye bunları tüm bu kurallarla gerçekleştirmektedir. Bu dönem dönem istismar ediliyor. Dikkat ederseniz 'sınır namustur' diyenler, Türk Silahlı Kuvvetlerine bühtanda bulunanlar, bütün bunları söyleyeceklerdir. Siz bunları takip ederseniz yanlış istikamete gidersiniz. Onlar kendilerine büyükelçiliklerden ne üfleniyorsa onu söylüyorlar."

İçişleri Bakanı Soylu, Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesine yönelik eleştirilerin anımsatılması üzerine, Türkiye'de 2021 sonu itibarıyla 120 bini reşit (karı-koca) ve diğerleri çocuk olmak üzere 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini bildirdi. Bu konudaki geçmiş tartışmaları anımsatan Soylu, "Suriyeli iş insanları, zanaatkarlar, öğretim üyeleri, doktor ve mühendis. 'İşte bunları kaçırıyorsunuz yurt dışına, bunları kaçırmayın.' diyenlerle bugün 'Siz bu insanları çocuklarıyla aileleriyle beraber niye vatandaş yaptınız?' diyenler aynı insanlar. Farklı değiller." diye konuştu.

Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu durumu unutmasının çok normal ve çok da olağan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

KAPAT [X]

"Siz esas işi kaçırdınız, aslında Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ'yü aklamaya çalışan bir Kılıçdaroğlu'nu atladınız. Biraz sonra, bir iki saat sonra onun nasıl FETÖ'yü aklamaya çalıştığını, mahkeme kararlarıyla ortaya koyan bir süreci değerlendirmiş olacağız. Bir açıklama gelecek. FETÖ'yü ve FETÖ'de kimleri nasıl aklamaya çalıştığını ortaya koyan, zaten bir mahkeme kararı var, diyor ki hepimizi akıldan yoksun sanarak, 'Tetikçi var, işin arkasındaki belli değil.' diyor. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri işin arkasındakileri çok net bir şekilde ortaya koymuş."

"Kulakları var duymazlar, gözleri var görmezler, kalpleri var anlamazlar." ayetine atıfta bulunan Soylu, "Şimdi bunun örneğini ortaya çıkaran bir süreçle karşı karşıyayız. Kimlerin bu işin arkasında olduğunu, kimlerin yönettiğini ve yönlendirdiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son günler dahil olmak üzere tetikçiler konusunda nasıl bir fikri takip sahibi olduğunu ve nasıl bunları cezalandırdığını, esas itibarıyla işin arkasındakilerin de tespit edildiğini, onların da Kılıçdaroğlu'nun çok ilişki kurduğu büyükelçilerin bulunduğu ülkelerin ellerinde olduğunu bu vesileyle bir kez daha söylemek gerekir. Onu Türk kamuoyuna yanıltmak amacıyla söyleyeceğine, sabahtan akşama kadar birlikte olduğu büyükelçilerden Hrant Dink'in esas katillerini ve arkasında olanları isteyiversin bir zahmet. Kılıçdaroğlu bizim aklımızla dalga geçmesin, milletin aklıyla da alay etmesin. Bu konularda milletimize doğru bilgiler versin, toplumu tahrik etmesin. Milletimizi de provokasyona getirmesin." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin, sığınmacı meselesini uzun zamandan beri elinden gelen bütün imkanlarla ve bütün insani değerlerle Avrupa ve dünyanın bütün istismarına karşın yönettiğini vurgulayan Soylu, "Bu insanlar elbette ki yerlerine gideceklerdir, onlarla ilgili çalışmalar da yapılmaktadır." dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını AYM'ye sundu
HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını AYM'ye sundu
Meclis, açılışının 102'inci yılını kutlayacak
Meclis, açılışının 102'inci yılını kutlayacak
Bakan Bozdağ: Test sonucum negatife döndü
Bakan Bozdağ: Test sonucum negatife döndü
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Ümit Özdağ'dan sığınmacılarla ilgili yeni açıklama
Ümit Özdağ'dan sığınmacılarla ilgili yeni açıklama
Kılıçdaroğlu'nun Pençe Kilit operasyonu paylaşımına HDP'dep tepki
Kılıçdaroğlu'nun Pençe Kilit operasyonu paylaşımına HDP'dep tepki

Bu Habere Tepkiniz

Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre "hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar" yüksek lisans derecesine sahip sayılmaktadır.
'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

Bakan Bilgin: Temmuz'da enflasyon artışının yanı sına sosyal refah ve denge payı da gündemimize gelecektir. Ocak ayında verdiğimiz sosyahl refah ve denge payı Temmuz ayında yine verilmesi düşünülmektedir.
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın.

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın.

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=7500&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=sifir-faizli-kredi-imkani_adv1719
Görevine iade edilenler maaşlarının yasal faizlerini almaya başladı

Görevine iade edilenler maaşlarının yasal faizlerini almaya başladı

KHK ile ihraç olduktan sonra görevlerine dönenler, maaşlarının yanı sıra yasal faizlerini almaya başladı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
AYM kararı yayımlandı: Mesai takibi parmak izi kontrolü yoluyla yapılamaz

AYM kararı yayımlandı: Mesai takibi parmak izi kontrolü yoluyla yapılamaz

Anayasa Mahkemesi, kişinin rızası olmadığı veya açık bir kanuni düzenleme bulunmadığı sürece memurların mesai takiplerinin parmak izi kontrolü yoluyla yapılamayacağına karar verdi.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Anayasa Mahkemesi 21 Nisanda 10 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 21 Nisanda 10 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 21 Nisan 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Hayli yoğun olan gündemde 10 dosya esastan 19 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
Öğretmenlerin Yer Değiştir(eme)me Sorununa El Atılmalı!

Öğretmenlerin Yer Değiştir(eme)me Sorununa El Atılmalı!

Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi, isteğe bağlı iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimi özellikle eğitim öğretime hazırlık ve öğretmenler açısından her yıl sorun oluşturmaktadır.
Sabah Gazetesi, 3600 ek gösterge çalışmasını yayımladı

Sabah Gazetesi, 3600 ek gösterge çalışmasını yayımladı

Milyonlarca memurun emekli maaş ve ikramiyelerinde önemli artışlara neden olacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için son viraja girildi. Ek gösterge Mayıs ayında Meclis'te olacak. Bununla beraber 3600 ek gösterge taslağı netleşiyor. Kim kaç ek gösterge alacak? Sabah Gazetesinden Faruk Erdem'in yazısı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 aydır mülakat sonuçlarını açıklayamadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 aydır mülakat sonuçlarını açıklayamadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını 3 aya yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen hale açıklamadı.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 28.Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 28.Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 28.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinin yeni bölümü 21 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Sahte pirinç nasıl anlaşılır?

Sahte pirinç nasıl anlaşılır?

Ana yemeklerimizin en temel gıdası pirinç, tüm dünyada en çok tüketilen besinlerin başında geliyor. Son dönemlerde fiyatlardaki yükseliş nedeniyle gıda korsanları pilavın içerisine plastik vb. arsenik gibi yabancı madde karıştırarak daha düşük fiyata piyasada sunuyor.