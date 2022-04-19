MEB, yurt dışına öğrenci göndermek için talep topluyor
Milli Eğitim bakanlığı 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına öğrenci göndermek için talep toplamaya başladı
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 19 Nisan 2022 17:07
MEB, 18 Nisan 2022 tarihinde tüm birimlerine bir yazı yazarak, 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına öğrenci gönderileceğini ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu stratejik alanlardaki planlamanın yapılarak 13 Mayıs 2022 tarihine kadar bildirilmesi istendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız