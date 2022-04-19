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Öğrencilerin yaptığı ekmekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Rize'de, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında açılan fırında öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için ekmek üretecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Nisan 2022 17:14
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Öğrencilerin yaptığı ekmekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında Ekrem Orhon Turizm Otelcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde günlük 10 bin ekmek kapasiteli fırın açıldı.

Vali Kemal Çeber, açılışta yaptığı konuşmada, meslek liselerinin, eğitim verdikleri mahalle, ilçe ve ile hizmet ettiğini belirterek, "Meslek lisesinde ayakkabı üzerine bir eğitim öğretim veriliyorsa orada ihtiyaç sahibi insanların ayakkabısını tamir ediyor, marangozlukla ilgili bölüm ya da eğitim varsa o muhitte bulunan ihtiyaç sahibi insanların o tür ihtiyaçlarını karşılıyor." diye konuştu.

Açtıkları fırının 10 bin ekmek kapasitesi olduğunu ifade eden Çeber, "Biz burada ekmekleri üreteceğiz, ihtiyaç olan belki yurtlarımıza, pansiyonlarımıza vereceğiz ama ihtiyacı olan insanlara da buradan ekmekleri ulaştırmış olacağız." dedi.

Çeber, meslek liselerinin bulundukları muhitte aynı zamanda hizmet kurumu haline dönüşmesi için çabaladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oradaki insanlara dokunması, ihtiyaçları gideren mekanizmalardan biri haline dönüşmesi ve verebildiği kadar hizmeti vermesi. Bu sayede hem meslek liselerimiz çok faydalı bir iş yapıyor hem öğrencilerimiz aldığı eğitimin somut karşılığını vermiş oluyor. Bunun pratiğini yapıyor hem de başta ihtiyaç sahibi aileler olmak üzere herkes bu hizmetlerden faydalanmış oluyor."

Rize'de bugüne kadar yaklaşık 1500 öğrencinin katıldığı bu hizmetlerden 2 bine yakın insanın faydalandığına dikkati çeken Çeber, "Kimi yerde öğrencilerimiz ev badana, boyası yaptı, kimi yerde ufak tefek tamir bakım onarım yaptı, elektrik sistemlerini tamir etti, ondan sonra mobilya aksamlarını tamir etti, kimi yerlerde hasta bakım hizmetleri verdi. Fırın ile birlikte faaliyet alanımız genişlemiş olacak." ifadesini kullandı.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Öznür İnce ise toplumsal anlamda önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Hem çocuklarımız pideyi, ekmeği yapmayı öğreniyor hem de okulumuza döner sermaye katkısı oluyor. Aynı zamanda mahalle halkına da destek sağlıyoruz." diye konuştu.

Lise ikinci sınıf öğrencisi Nursena Aksu da hayalindeki okulda okuduğunu ve Türk mutfağı için önemli yeri olan pide yapımını öğrendiğini ifade ederek, bir yandan eğitim görürken diğer yandan yardıma muhtaç insanlara hizmet vermenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

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