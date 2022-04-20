Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

Hatırlanacağı üzere, 28 Temmuz 2020 günü Resmi Gazete'de yayımlanan 65 sayılı Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesince aralarında Akdeniz, Bolu Abant İzzet Baysal, Erzincan Binali Yıldırım, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Karamanoğlu Mehmet Bey, Kocaeli, Malatya Turgut Özal, Marmara, Selçuk ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversiteleri olmak üzere toplamda 10 üniversiteye 830 akademik kadro ihdası yapılmıştı.

Anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin iptali üzerine Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru sonucunda verilen kararda, öğretim elemanı kadrolarının CB Kararnamesi ile düzenlenmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu, akademik kadro ihdaslarının kanunla yapılması gerektiğini işaret ederek 16 Haziran 2021 tarihinden itibaren 9 ay süre ile yeni bir düzenleme yapılması istenmişti.

Bunun üzerine, 15 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan 7394 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle toplamda 3 bin 740 adedi yeni kadro ihdası olmak üzere Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 830 kadro ile birlikte 31 üniversiteye toplamda 4 bin 570 öğretim elemanı kadro ihdası yapılmış oldu.

CB Kararnamesi ve 7394 sayılı Kanunla birlikte üniversitelere yapılan kadro ihdaslarının üniversite ve unvan bazlı dağılımına ulaşmak için TIKLAYINIZ.