Bakanlıktan 'Kinder' ithalatına yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder çikolata ürünleri ithalatına analiz zorunluluğu getirdi.

Konuya ilişkin, bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne yazı gönderildi.

Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN'dan alınan bildirimlerde, dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünler olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında Türkiye'nin bilgilendirildiği belirtilen yazıda, söz konusu bildirimlerde belirtilen riskli ürünlerin parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla iletildiği bildirildi.

Yazıda, "Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın, Kinder markalı ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Avrupa'da bazı ülkelerde salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.

Salmonella belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

NASIL BULAŞIR?

Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mikrop alındıktan 6 ile 12 saat içerisinde hastalık belirtileri ortaya çıkıyor. İshal en önemli belirti. Yanı sıra baş ağrısı, karın ağrısı, kusma, bulantı ve yüksek ateş olabiliyor. Bakteri, hafif gıda zehirlenmesinden ölümcül bakteriyel enfeksiyonlara, yani sepsise kadar gidebilen tablolar yapabiliyor.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.