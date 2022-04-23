YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ilahiyat formasyon programlarındaki derslerin yeni belirlenen formasyon ders planlarına göre belirlenmesini istedi!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 23 Nisan 2022 14:38
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İlahiyat, İslami İlimler, İslam ve Din Bilimleri fakültelerinden mezun olanların öğretmenlik atamalarında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ilgili üniversiteler tarafından formasyon programlarının yeni belirlenen ders programlarına göre güncellemelerin yapılması gerektiğine dair üniversitelere yazı gönderdi!Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız