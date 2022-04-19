ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye seyahat kısıtlamalarını kaldırdı

CDC tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin "Seyahat etmeyin" uyarısı olan 4. seviyeden, özellikle aşısız ABD vatandaşlarının gitmesinin önerilmediği 3. seviyeye indirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 4. uyarı seviyesinin "Özel durumlar/seyahat etmeyin" şeklinde revize edildiği kaydedilirken, bu uyarı seviyesinde şu an listede hiçbir ülkenin bulunmadığı bildirildi.

3. seviye kategorisinde Türkiye dahil, İngiltere, Fransa, İsrail, Avustralya, Yunanistan, Hong Kong, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya ve Rusya gibi ülkeler bulunuyor.