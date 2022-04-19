Bakan Bilgin: Enflasyonu yeneceğimize dair elimizde kanıtlar var

Ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a gelen Bakan Bilgin, Sultan Alparslan Havalimanında AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, vali yardımcıları, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, kurum amirleri ve partililer tarafından karşılandı.

Muş Belediyesine geçerek yapılan hizmetler ile devam eden projeler hakkında Asya'dan bilgi alan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, tüm şehirlerin sorunlarının çözülmesi konusunda çok büyük adımlar attıklarını, son 20 yılda Türkiye'nin büyükşehirler başta olmak üzere altyapısını yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Şehirlerin su ve kanalizasyon sistemleri ile ulaştırma dokusunun yenilendiğini anlatan Bakan Bilgin, şöyle konuştu:

"Buranın su sisteminin yenilenmesini takip edeceğiz. Orada kaynak sorunu çıkmaz ve bu tamamlanır. Cumhurbaşkanımız da her Bakanlar Kurulu'nda bu konuları soruyor, gelişmeleri birebir takip ediyor. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yaparız. Bakanlık olarak da sağlık sistemi ile entegre olan bir sosyal güvenlik sistemimiz var. O bakımdan şehirlerin sağlık altyapısına katkı yapmaya çalışıyoruz. Çalışma hayatında da öyle. Kamu işçilerinden, bütün kamu personeline kadar onları koruyan toplu sözleşmeler yaptık. Asgari ücretle çalışanları koruyan düzenlemeler yaparak asgari ücretin vergi dışı kalmasını gerçekleştirdik. Bunlar sürekli yenilenmesi gereken şeyler. Yeni hizmetler olacak. Bunları sürdüreceğiz. Ortaya çıkan sorunları SGK borçları dahil bunların çözümü için gerekli adımları atacağız. Buralarda tereddüdünüz olmasın. Sorunlar çözmek için vardır. Bizde sorun çözmek için varız."

- "İnanarak yolumuza devam edeceğiz"

Daha sonra beraberindekilerle yürüyerek AK Parti İl Başkanlığına giden Bakan Bilgin, burada partililerle bir araya geldi.

Bu topraklarda 1200 yıldır yaşayanların bu sürede bir millet oluşturduğunu belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Ortak geleceğimiz olduğuna inanıyoruz. Türkiye'ye bu ortak geleceğini çok gören, Türkiye'nin büyümesinden, zenginleşmesinden, gelişmesinden rahatsız olanların kim oldukları belli. Türkiye'ye operasyon yapanlar değil mi? Türkiye'ye Akdeniz'de, Kafkaslarda operasyon yapanlar, Türkiye'yi kuşatmak isteyenler başta dünyanın en büyük sömürgeci gücü olarak emperyalistler olmak üzere bütün Batı sisteminin Türkiye'ye karşı düşmanlığını gösteren yakın zamanda birçok olay yaşadık. En bilineni de Türkiye'de demokratik bir iktidarı, devşirilmiş hain FETÖ yapılanması üzerinden ele geçirmeye çalıştılar. Onların maksadı sadece AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın iktidarını ortadan kaldırmak değil, Türkiye'nin hükümranlık hakkını, bağımsızlığını ortadan kaldırmak. Bu topraklarda ezanımız yükseldikçe, bayrağımız dalgalandıkça, alnımız açık başımız dik gezeceğiz. Buna inanarak yolumuza devam ediyoruz."

Türkiye'nin her şehrine havaalanı, otoyollar, üretim tesisleri ile devasa sağlık tesisleri kurarak hizmet götürdüklerini vurgulayan Bilgin, sağlık sisteminin tamamına yakının ücretsiz olduğunu, özel hastanelerin paralarının önemli kısmının SGK'dan karşılandığını anımsatarak böyle bir sosyal sigorta sisteminin dünyada bulunmadığını aktardı.

"Diğer ülkelerde paranız yoksa hastanelerin önünde ölüyorsunuz ama Türkiye uçak gönderip insanlarımızı getirip tedavi ettirdi." diyen Bilgin, bu gelişmelerin millet için gurur kaynağı olduğunun altını çizdi.

Salgın sonrasında bütün dünyada pahalılığın yaşandığını ifade eden Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üretim zincirleri koptuğu için üretim ve ham maddeler pahalılaştı. Esas pahalı olan dışarıdan dövizle doğrudan aldığımız akaryakıttır. Yani petrol ürünleri ve doğal gaz. Bunların Türkiye'ye getirdiği maliyet çok yüksek ama bu bütün zorluklara rağmen Türkiye üretimini devam ettiriyor, büyümeye devam ediyor. 2021 yılında dünyanın en çok ve hızlı büyüyen iki ülkesinden biri olduk. Bu büyümeyi süreklileştirirsek, her yıl devam ettirirsek bu refaha dönüşür. Bugün yaşanılan enflasyon ve pahalılığı aşacağımıza inanıyorum. Sadece inanmıyorum, elimizde kanıtlarımız var. Türkiye, her ay 20 milyar dolar ihracat yapıyor. Yani Türkiye üretiyor. Geçen ay Türk ekonomisi, sanayisi yüzde 13 büyüdü. Türkiye sanayi ile büyüyor. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Bunları çözeceğiz. Çalışanlarımıza, emekçilerimize, işçilerimize, kamu personeline gerekli desteği verdik. Emeklilerimize destek verdik, vermeye devam edeceğiz. Türkiye'de devlet yurttaşının yanındadır, milletinin hizmetindedir. Bundan gurur duyuyoruz. Devlet milletin hizmetinde olmaya devam edecek."

AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in de konuşmasının ardından Korkut ilçesine geçen Bilgin, belediyenin düzenlediği iftar programına katıldı.

Hasköy ilçesinde vatandaşlarda çay içen Bilgin, programlarını tamamladıktan sonra kentten ayrıldı.