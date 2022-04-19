İSKİ'den Kazandere ve Pabuçdere açıklaması

İSKİ Genel Müdürlüğü, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında meydana gelen taşkınlar sonucu Kırklareli Vize Kıyıköy Beldesi'nde meydana gelen su baskınlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Su baskınının yaşandığı havzada yer alan Kazandere Barajı, faaliyete girdiği 1997 tarihinden beri aynı şekilde işletilmektedir. Kaldı ki baraj, bu yıl 25 Şubat'