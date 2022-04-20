20 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadın Siyasetçiler Vefa Buluşması" iftar programında AK Parti'li eski ve mevcut kadın milletvekilleri ile bir araya gelecek.

(Ankara/19.38)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen vatandaşlar ve TOKİ şantiyesi çalışanları ile iftarda buluşacak.

(İzmir/19.59)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yenilevent Anadolu Lisesi'nde Doğan Hızlan Kütüphanesi'nin açılış töreni ile Sabancı Öğretmenevi'nde öğretmenlerle iftar programına katılacak.

(İstanbul/14.00-19.50)

4- TBMM'den

- AK Parti ve İYİ Parti'nin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Yeni Spor Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek.

(TBMM/11.45/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T15 Tüneli şantiyesi işçileriyle iftarda bir araya gelecek.

(Kırıkkale/19.30)

2- TÜİK, mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini, 2021 yılı çocuk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası Hukuk ve Tarih Perspektifinden 1915 Olayları Konferansı"nda konuşacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nde Türkiye Pavyonu'nun açılışını yapacak.

(Venedik)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tuzla Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek "İyilik Şampiyonası"nın tanıtımına katılacak.

- Kasapoğlu, Vali Ömer Toraman, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Elazığ heyetiyle, kentte yapılacak gençlik ve spor yatırımları protokol imza töreni için bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/16.00)

2- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Finali'nin ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla karşılaşacak.

(Bologna/21.30)

3- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final turunda Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.30)

4- Spor Toto 1. Lig'de 33. haftaya Manisa FK-Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor, MKE Ankaragücü-Altınordu, NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.30/Erzurum/Ankara/16.00/İzmir/18.00)

5- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 8'li final mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Sırbistan'ın Partizan NIS takımıyla karşılaşacak.

(Belgrad/21.30)

6- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 5'inci maçında Sırbistan'ı konuk edecek.

(Kastamonu/17.30)

7- TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da ana tablo maçları Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde sürecek.

(İstanbul)