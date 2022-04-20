Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün başkanlık ettiği AK Parti MYK'da, gıda ve konut başta olmak üzere fahiş fiyat artışları da gündeme geldi.

Parti kurmaylarının sahadaki durumla ilgili bilgi aktardığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Rahatsızlıkları biliyoruz. Hayat pahalılığı toplumun bir sorunu ve bu sorunu görüyoruz. Hükümet olarak biz gerekli adımları atacağız. Teşkilat da aldığımız kararları ev ev gezerek vatandaşımıza anlatacak. Hükümet ve teşkilat olarak, iki sacayağı olarak görevimizi yaptığımızda bu işin üstesinden geleceğiz" dediği öğrenildi.

Filistin diplomasisi

Yeni Şafak'ın haberine göre toplantının bir diğer önemli gündem başlığı ise İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri oldu. Konuyla ilgili "kırmızı çizgimiz" vurgusu yapan, bölgenin barışa kavuşması için telefon diplomasisi yürüten Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmelerini anlattı.

Rusya Ukrayna savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Barışın sağlanması yönündeki çabaların devam ettiğini vurgulayan Erdoğan'ın, savaşın biteceği ve her iki tarafın İstanbul'da buluşacağı konusunda ümitli olduğunu kaydettiği ancak Rusya'nın son saldırılarının verilen çabalara gölge düşürdüğünü söylediği öğrenildi.