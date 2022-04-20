Bayram, turizme can simidi olacak

Pandemi önlemlerinin kalkmasıyla, 2-4 Mayıs arasındaki Ramazan Bayramı tatili, iki yıl sonra hareketli geçmeye aday görülüyor. Otellerde yüzde 86'ya, ulaşımda yüzde 100'e varan fiyat artışı milyonları tatil fikrinden vazgeçirmedi. Bu nedenle bayram tatilinin 15 milyar TL'lik ekonomi yaratması bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de birçok konaklama tesisi şimdiden yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Bayramda popüler destinasyonların tam dolması öngörülüyor. Rezervasyonların şu anda 5 günlük olduğunu söyleyen turizmciler, yerli turistin yaz tatilinden çok bahar kaçamağı olarak bayram tatiline çıkacağını belirtiyor. Sektör temsilcileri 9-12 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı'na ise şimdiden rezervasyon yapıldığını söylüyor.

Pandemi şoku atlatılıyor mu?

Bu yılki Ramazan Bayramı, iki yıl sonra sokağa çıkma yasaklarının gölgesinden kurtulacak. Verilen bilgilere göre Türkiye'de 2 kişi için 5 günlük bayram tatili birkaç bin liradan başlıyor, 200 bin TL'ye kadar çıkıyor. Otel fiyatları artsa da tur operatörleri tatilcilere özel paketler hazırladı. Turizmciler, son dakikacı yerli turist ile birlikte rezervasyonların önümüzdeki hafta yoğunlaşmasını bekliyor.

Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Süzer, bayramda yoğun talep aldıklarını, bayramın yaklaşık 13-15 milyar TL'lik hareket oluşturacağını belirtti. Dolulukların şimdiden yüzde 90'a ulaştığını söyleyen Süzer, tatilin 9 güne çıkarılsa daha fazla insanın tatile gelebileceğini, rezervasyonların şu an 5 günlük sürede geldiğini bildirdi.

Maliyetler fiyata tam yansımadı

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, yerli turistin bahara denk gelen Ramazan Bayramı'nda yaz tatili havasına giremediğini söyleyerek, "5 günlük bir kaçamak gibi rezervasyonlar geliyor. Yabancı turistin henüz sezonu açmadığını bilen yerli turist biraz bekledi otellerin dolu olmadığını biliyorlar. Rezervasyonların son hafta artmasını bekliyoruz. Maliyetlerimiz çok arttı ancak bunları tamamen fiyatlara yansıtmadık. Artan fiyatlarla birlikte bu bayramda yaklaşık 15 milyar TL'lik hareket olabilir. Bayram Dönemi için erken davrananlara da birçok indirim seçeneği vardı. Özellikle Kurban Bayramı için tatil planı yapan kişilerin bir an önce rezervasyonlarını yaptırmaları gerektiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

Yurtdışı da hareketleniyor

Ramazan Bayramı satışlarının hedefleriyle paralel arttığını, mayıs ayının 2021 rakamlarının üzerinde olduğunu belirten Setur yetkilileri, rezervasyonların son hafta yoğunlaşmasını ve popüler destinasyon ve otellerin yüzde 100'e yakın doluluklara ulaşmasını beklediklerini söyledi. Bayram dönemi otel fiyatlarının geçen yıla göre ortalamada yüzde 50 seviyesinde arttığını, Setur'da ise yüzde 15 ile yüzde 42 arasında değişen indirimlerin sürdüğünü ekleyen yetkililer, yurt içinde Alanya, Belek, Bodrum, Çeşme, Kemer, Marmaris'e yönelik talep olurken, yurt dışında ise Orta Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika'da Miami ve Asya'da Bali'nin en çok sorulan destinasyonlar olarak öne çıktığını vurguluyorlar.

Doğa tatili de ilgi görüyor

Jolly yetkilileri şu anda bayram için Ege ve Akdeniz bölgelerine yönelik taleplerde bir yoğunluk olduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi: "Akdeniz'in özellikle Kemer, Side, Belek, Alanya ve Lara bölgelerindeki oteller, Nisan ayı itibari ile yeni sezona kapılarını açmaya başladı. Ege bölgesinde özellikle Bodrum, Marmaris, Dalaman, Fethiye'deki otellerin bir kısmı bayram öncesi açılışı yapacak. Bunun dışında şehirden çok uzaklaşmayıp bayramda doğa tatili yapmayı düşünenlerin Sapanca, Şile, Ağva gibi lokasyonları tercih ettiğini söylemek mümkün."

Kültüre büyük ilgi var

Ramazan Bayramı hareketliliği başladığını ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayramı için tatil talepleri geçen yılın üzerinde seyrettiğini söyleyerek, popüler destinasyon ve otellerin doluluklarının ciddi oranda yükselmesini beklediklerini kaydetti. Fiyatların ortalama yüzde 50 arttığını söyleyen Bağlıkaya, "Talepler Ege ve Akdeniz bölgesi destinasyonları ile Kıbrıs'a yoğunlaşıyor. Bayram döneminde, özellikle sanatçılı organizasyonlar yapan oteller tercih ediliyor. Destinasyon bazlı bakıldığında ise Alanya, Belek, Bodrum, Çeşme, Kemer, Marmaris, Kuşadası öne çıkan bölgelerimiz arasında yer alıyor. Yurt içi kültür ve gastronomi turlarına ciddi bir talep söz konusu. Bu kapsamda Ege bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Batı Karadeniz bölgeleri öne çıkarken en çok GAP turları, Kapadokya ve Karadeniz turları ilgi görüyor. Yurt dışı turlarda ise Balkanlar, Orta Avrupa, İtalya ve İspanya turları öne çıkıyor" dedi.

Sanatçı programlı oteller

Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, bayram döneminde beklediklerinin üzerinde satış grafiği olduğunu belirterek, "Bayram dönemi ilgisi başladı. Her şey dahil hizmeti veren, 2 çocuk ücretsiz konaklama hizmeti veren ve Ramazan Bayramı sanatçı programı olan Antalya, Bodrum, Kıbrıs, Sapanca, Bolu'daki tesisler ön plana çıkıyor. Genel anlamıyla talep yoğunluğu ile paralel bir fiyat artışı var" diye konuştu. Küçükyılmaz, "Misafirlerin yurtdışı seyahatten uzun süre uzak kalışı ve farklı bir ülke görme içgüdüsü ile Balkan turlarında talebi arttırdı" dedi.

Otomobil sahipleri de uçak ve otobüse yöneliyor

Otobüs bilet fiyatları neredeyse uçak bilet fiyatlarıyla yarışıyor. Fark uzak güzergahlarda 50-100 liraya kadar indi. Ancak bayram öncesi biletlere yine zam geleceğini düşünenler, şimdiden biletleri almaya başladı. İstanbul'da otobüs bileti almak isteyenler, terminallerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Birçok firma ise bayramın yaklaşmasıyla birlikte ek seferler için çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, bu bayram akaryakıt fiyatlarından ötürü insanların otomobilleriyle seyahat etmeyi tercih edeceklerini söyleyerek "Şu anda bayram için otobüs doluluk oranlarımız yüzde 80'e ulaşmış durumda. Bakanlıktan ek seferler için izin istedik" dedi.

TURİZMCİLER 5 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİNDEN UMUTLU

ŞEHİRLERE YABANCI TURİST AKACAK

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Ramazan Bayramı döneminde hem şehirlerde hem sahil beldelerinde turizm hareketinin hızlanacağını ifade ederek, şunları söyledi: "Şehirlerde pek yerli turist trafiği beklemiyoruz. Ancak şehir otelleri özellikle Orta Doğu kökenli turistler başta olmak üzere İran, İsrail, Irak, az da olsa Avrupalı ve Latin Amerikalı turist açısından yoğun olacak. Yani İstanbul, Trabzon, Yalova, Sapanca, Bursa gibi yerlerde şehir otelleri yabancı turist açısından Ramazan Bayramı döneminde dolu görünüyor. Kıyılarda da hem yabancı hem yerli turist açısından yüksek bir turizm hareketi bekliyoruz." Abartılı düzeyde düşük fiyatlı paket tur veya otel fiyatları konusunda tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyaran Eresin, dolandırıcıların, otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyası siteler açtığını, arama motorları ve sosyal medya reklamlarını da kullanarak vatandaşların kendilerine yönelmesini sağladığını, aracı kullanmadan online siteler üzerinden bir tatil planlaması yapılması halinde bu sitelerin gerçek ve güvenilir olduklarının kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti. Tüketicilere "online siteler üzerinden tatil satın almaları sonrası otelden de rezervasyonlarının yapıldığını teyit etmelerini" tavsiye eden Eresin, "Önerdiğimiz diğer bir yöntem ise konaklama tesisine direkt rezervasyon yaptırmaktır. Birçok otel en uygun fiyatlarını kendi web sitesinde veriyor. Dolayısıyla misafirlerin istedikleri ve seçtikleri otel belliyse direkt otellerin web sayfalarından bizzat rezervasyon yaptırabilirler" dedi.

ÇADIR VE KARAVANA İLGİ HER YIL DAHA DA ARTIYOR

Bayramda son yıllarda çadır ve karavan turizmi de canlılık gösteriyor. Fiyatlar artıp, pansiyonlarda dahi odalar dolunca, çadır turizmine olan ilgi geçen yıla göre yüzde 60 arttı. Kamp Olive yetkilisi, Çanakkale Asos'ta çadır kamp alanları bölgesinde bayram döneminde ilginin geçen yıllara göre arttığını, dolulukların yüzde 90'ları bulduğunu ifade etti. Türkiye Kamp Karavan Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Ergin, Türkiye'de karavan kampçılığına da ilginin ivme kazandığını belirterek, bayramda karavan kiralama ve satışlarının yüzde 80 artığını dile getirdi. Ergin, özellikle kamp alanları, karavan park yeri yatırımcılarının sayısının da giderek arttığını kaydetti.

Kaynak: Dünya Gazetesi-Selenay Yağcı