Pençe Kilit harekatında 400 PKK'lı terörist kıstırıldı

Pençe Kilit operasyonu son dakika haberleri: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ın Zap, Avaşin- Basyan ve Metina bölgelerinde başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nun 3'üncü gününde bölgeye helikopterlerle indirme yapan Mehmetçiğin Zap'ta ilerleyişi sürüyor. Bölgede bulunduğu belirlenen yaklaşık 400 civarındaki terörist için çember daraldı.

Öldürülen terörist sayısı her geçen saat artarken Milli Savunma Bakanlığı anbean görüntü ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşıyor. İşte Pençe Kilit operasyonu son dakika gelişmeleri;

KİLİT NOKTA ZAP AĞIRLIK MERKEZİ

Kandil'in Türkiye sınırına en yakın noktada olan ve arazi yapısı nedeniyle kilit noktadaki Zap Vadisi'nde operasyonlara ağırlık verildi. Kandil ve Haftanin'de saldırı eğitimi alan teröristlerin Türkiye topraklarına sızma amacıyla kullandığı Ertuş, Karker, Ore, Dereluk, Çemço ve Şeladize bölgesinde bordo bereliler ve komandolar stratejik öneme sahip tepeleri tuttu.

400 TERÖRİST KISTIRILDI; BORDO BERELİLER KAÇIŞ NOKTALARINI KAPATTI

Bölgeye hakim tepelere yerleşen bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar, teröristlerin kaçış güzergahını kontrol altında tutuyor. Yüzlerce doğal mağara ile derin vadilerin yer aldığı Zap Vadisi'nde gizlendiği belirlenen aralarında sözde yönetici konumunda olan 400 civarında terörist havadan İHA, SİHA ve ATAK helikopterlerinin de desteği ile çembere alındı.

PENÇE KİLİT OPERASYONUNDA HAİNLERİN FATURASI KABARIYOR: 36 TERÖRİST ETKİSİZ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralarda arama tarama faaliyetlerine başlayan Mehmetçiğin, 26 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Suriye'de de Barış Pınarı ile Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi..

BAKAN HULUSİ AKAR: TERÖR YUVALARININ KİLİTLERİ PARÇALANIYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında Pençe Kilit Operasyonu ile terör yuvalarının kilitlerinin tek tek parçalandığını belirterek "Terör örgütünde çöküş hızlanmış ve elebaşları tarafından da terör örgütünün yaşadığı dağılma, çöküş açıkça ifade edilmeye başlanmıştır. 40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, halkımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız" dedi.

3 STRATEJİK HEDEF

Sabah'a konuşan uzmanlar Pençe-Kilit Operasyonu'nun 3 stratejik hedefi olduğunu söyledi.

OPERASYONLAR SÜRECEK

Güvenlik ve istihbarat kaynakları, terör örgütünün tamamen yok edilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonların sürdürüleceğini kaydetti.

ELEBAŞLARININ BULUNDUĞU NOKTA ZAP BÖLGESİ

Operasyonun merkezi, terör örgütü elebaşlarının ağırlıklı olarak bulunduğu Zap. 3 stratejik hedef terör örgütünün yuvalandığı Sincar ve çevresini de kontrol altına almak, petrol ve doğalgaz boru hatlarının geçtiği yerlerde güvenlik koridoru oluşturarak sabotaj eylemlerine karşı önlem almak, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sızma ve içerdeki terörist gruplarla buluşmaları engellemek olarak sıralandı.

Güvenlik güçlerinin tespitine göre Zap son dönemde teröristlerin yuvalandığı merkez haline geldi.

ZAP KONTROL ALTINA ALINIRSA...

Sözde elebaşlarının da içinde bulunduğu Hakurk ve Metina'dan kaçan teröristler burada yerleşti. Zap'ın tamamen kontrol altına alınmasıyla Kuzey Irak'tan Türkiye'ye girişte kullanılan tek yer de kapatılarak terör örgütünün psikolojisinin tamamen bozulması amaçlanıyor.

Böylece Mehmetçik, yurt içinde teröristleri abluka altında tutarken, sınır ötesinde de can damarlarını kestiği örgütün 'bahar' planlarını suya düşürecek.

TSK'nın Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katıldığı operasyonunun Irak'ın egemenlik haklarına saygılı bir şekilde icra edildiği vurgulandı.

BAŞKAN ERDOĞAN: DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir açıklama yaparak "Mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız" dedi. Türkiye'nin, PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere kaynağı kim ve neresi olursa olsun, terörün tüm çeşitleriyle kesintisiz bir mücadele yürüttüğünü belirten Erdoğan, "Bu mücadelemizi terörü ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarana kadar sürdürmekte kararlıyız." dedi.