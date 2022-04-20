Sabah Yazarı Bursalı: Emine Erdoğan Nobel'i hak ediyor

Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti
Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti
Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup : Hukukçu Memurlar Avukatlık Stajı Düzenlemesinde Revize bekliyor.
Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup : Hukukçu Memurlar Avukatlık Stajı Düzenlemesinde Revize bekliyor.
Sponsorlu İçerik
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı
İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı
Cep telefonlarının fiyatı düşecek, 12 taksit artacak
Cep telefonlarının fiyatı düşecek, 12 taksit artacak
Et satışında lobi var: Satın alma müdürlerinin hesapları incelensin!
Et satışında lobi var: Satın alma müdürlerinin hesapları incelensin!
Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi
Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir teğmen şehit oldu
E-ticaret yasası geliyor: Yanıltıcı ürün satan ceza alacak
E-ticaret yasası geliyor: Yanıltıcı ürün satan ceza alacak
Hac ve umre seyahatlerinin tarihleri belli oldu
Hac ve umre seyahatlerinin tarihleri belli oldu
Bakan Bilgin: Enflasyonu yeneceğimize dair elimizde kanıtlar var
Bakan Bilgin: Enflasyonu yeneceğimize dair elimizde kanıtlar var
THY'den 'huzur hakkı' ödemeleriyle ilgili açıklama
THY'den 'huzur hakkı' ödemeleriyle ilgili açıklama
Son 24 saatte koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti
Taneyle meyve-sebze, kartla ödeme dönemi
Taneyle meyve-sebze, kartla ödeme dönemi
Spor yasası görüşmeleri TBMM'de başladı
Spor yasası görüşmeleri TBMM'de başladı
12 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te
12 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Bakan Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakanlıktan 'Kinder' ithalatına yeni düzenleme
Bakanlıktan 'Kinder' ithalatına yeni düzenleme
Yargıtay karar verdi: Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesebilir mi?
Yargıtay karar verdi: Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesebilir mi?
MEB, yurt dışına öğrenci göndermek için talep topluyor
MEB, yurt dışına öğrenci göndermek için talep topluyor
TUS tercihleri başladı: 26 Nisan'a kadar sürecek
TUS tercihleri başladı: 26 Nisan'a kadar sürecek
Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme
Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme
MEB yeni dönemde 3 noktaya odaklanacak
MEB yeni dönemde 3 noktaya odaklanacak
İçişleri Bakanlığı: 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı: 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Bozdağ: Test sonucum negatife döndü
Bakan Bozdağ: Test sonucum negatife döndü
ÖTV düzenlemesi ile fiyatları düşecek telefonlar...
ÖTV düzenlemesi ile fiyatları düşecek telefonlar...
Bakan açıkladı...EYT çalışması Hükümetin gündeminde yok!
Bakan açıkladı...EYT çalışması Hükümetin gündeminde yok!
3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsıyor? Bakan açıkladı
3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsıyor? Bakan açıkladı
'Emekli ikramiyesi ile asgari ücret artışı henüz gündemimizde yok!'
'Emekli ikramiyesi ile asgari ücret artışı henüz gündemimizde yok!'
43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Toz taşınımı, sağanak ve rüzgar
43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Toz taşınımı, sağanak ve rüzgar
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sabah Yazarı Bursalı: Emine Erdoğan Nobel'i hak ediyor

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Şebnem Bursalı 'Devlet Ana Emine Erdoğan' başlıklı bugünkü yazısında Emine Erdoğan'ın ülke, kıta, din ayrımı gözetmeksizin zulüm görmüş milletlerin çocuklarına, ailelerine destek verdiğini belirterek Emine Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu bildirdi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 20 Nisan 2022 08:31
Yazdır
Sabah Yazarı Bursalı: Emine Erdoğan Nobel'i hak ediyor

Şebnem Bursalı'nın yazısı şu şekilde:

Büyük Türkiye hedefinin bir hayal olmaktan çoktan çıktığını biliyoruz. Başkaları her ne kadar bunu görmezden gelmeye, bu büyük ülkeyi, bu büyük devleti, yapılanları küçümsemeye çalışsa da güneş balçıkla sıvanmıyor. Büyük ülke olmanın tek kriteri, kişi başına düşen milli gelirin bol sıfırlı olması değil! Dünyanın neresinde olursa olsun, dili-dini-ırkı-milliyeti ne olursa olsun devlet olarak, millet olarak elinizi nasıl ve ne kadar uzatabildiğiniz, sizin büyüklüğünüzün en önemli göstergesi.

Afrika'dan Afganistan'a, Suriye'den Ukrayna'ya nerede bir mazlum millet, nerede haksızlığa uğramış bir insan varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok şükür ki orada, mazlumların yanında. Son olarak Rusya- Ukrayna Savaşı'nda devlet olarak izlediğimiz yol, Başkan Erdoğan'ın bir usta titizliğiyle işlediği denge diplomasisi, bütün dünya ülkeleri tarafından takdirle karşılandı. Ben bugün Başkan Erdoğan'ı değil, eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde pazartesi akşamı milletin evinde tanıklık ettiğimiz çok özel buluşmada, bir kez daha bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan duyduğum gururu ve sebebini paylaşmak isterim...

Türk kadınlarına ve kız çocuklarına okuma- yazma seferberliği, şiddete karşı duyarlılık, bağımlılıkla mücadelede farkındalığı geliştirme, geri dönüşümde bilinci artırma ve daha pek çok başlıkta sadece öncü ve önder değil, bir nefer olarak bizzat sahada çalışan Emine Erdoğan. Afrikalı çocuklar, Filistinli kadınlar ve çocuklar, Suriye'de savaş mağduru çocuklar-kadınlar ve son olarak Ukrayna'da savaştan dolayı yersiz yurtsuz kalmış, can güvenliği olmayan çocuklara sahip çıkan da aynı Emine Erdoğan.

Kendi deyişiyle, "zulüm nereden ve kime gelirse gelsin hiçbir ayrım yapmadan, zalimin karşısında durmakla mükellef" biri. Sadece kendisi ve ülkesi adına değil, tüm dünya adına istiyor bu duyarlılığı ve şöyle sesleniyor: "Uluslararası toplumun bazı savaşlar için gösterdiği güçlü refleksi, tüm insanlar için göstermesini diliyorum. Eğer beli bükülmüş insanlığı ayağa kaldıracaksak, bunu ancak akan tüm gözyaşlarını ayrım yapmadan silmeyi isteyerek başarabiliriz. Yıllardır Suriye'den yükselen acı feryatlar şimdi Ukrayna'dan dünyaya yayılıyor. Filistin'de bu yüzyılın en büyük yarası olarak hala kan akıyor. An itibarıyla dünyada aktif devam eden onlarca savaş var ve artık hiçbirimizin böyle bir dünyada yaşamaya tahammülü yok."

NOBEL'İ HAK EDİYOR

Emine Erdoğan'ın, pazartesi akşamı Külliye'de, çocukluğumuzun ramazanlarını da hatırlatan ve tamamen çocuklara özel bir iftarda, evinden yurdundan koparılmış savaş mağduru Ukraynalı ve Kırımlı 70 çocukla birlikte çok duygusal anlar yaşandı. Ukrayna'da savaş başladığından bugüne kadar geçen kısa sürede 4 milyon 600 bin kişi Avrupa ülkelerine sığındı, 13 milyon kişi güvenlik riskleri sebebiyle çatışma bölgelerinde hala mahsur. Yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Emine ve Tayyip Erdoğan, savaş başlamadan sadece iki hafta önce Ukrayna'daydı. Emine Hanım, savaşın başlamasından çok kısa bir süre sonra Ukrayna first lady'si Olena Zelenska'nın davetiyle bir video mesaj yayımladı.

Dünya genelinde "savaşın bitmesi ve barışın bir an evvel gelmesi için çağrı yapan" ilk lider eşi olan Emine Hanım, yine Olena Zelenska'nın gönderdiği bir mektup üzerine, Ukraynalı yetim çocukların Türkiye'de misafir edilmesi için bir girişim başlattı. 772 Ukraynalı çocuğumuzu misafir ediyoruz. Bugün aralarında soydaşlarımızın da bulunduğu Ukrayna'dan gelen yaklaşık 2 bin kardeşimiz ülkemizde konaklıyor. Türk Devleti'nin denge politikasının yanında, en başından bu yana insani politikayla tüm dünyaya mesajlarını verirken, "Devlet Ana" sözünü sonuna kadar hak eden bir lider eşi olarak Emine Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğu gün gibi aşikardır.

1944'TEN 2022'YE AYNI İNSANLIK DRAMI

Emine Hanım'ın iftar yemeğinin en özel konukları olan Ukraynalı ve Kırımlı çocuklarımızın Türkçe seslendirdikleri Çanakkale Türküsü, salondaki duygu yoğunluğunu da artırdı. Hemen ardından 2016 yılı Eurovision birincisi Ukraynalı sanatçı Jamala'nın sahne aldığı gecede söylediği sözler, sessiz ama en güçlü bir çığlıktı tüm dünyaya. Sesiyle tüm dünyayı gezerek Ukrayna'nın ve Kırım'ın bağımsızlığı için mücadele eden Jamala, "Her insanın kendi evinin olması ne kadar önemli. Kırım'da etnik soykırım yaşandığını biliyoruz. Türkiye'ye minnettarız, bize kapısını açtı, bizi korudu. Yaşasın Türkiye, yaşasın Ukrayna" derken, Eurovision'da birinci olduğu gece ilk telefonu Ukrayna Devlet Başkanı'ndan, ikinci telefonu da Erdoğan'dan aldığını şu sözlerle anlattı: "Sayın Tayyip Erdoğan beni tebrik ettikten sonra aynen şöyle dedi: Bugün sadece sen değil Türk dili de kazandı. Bu açıdan kazanman çok daha önemliydi." Jamala'nın bundan 6 yıl önce Eurovision yarışmasını kazandığı şarkı çok çarpıcı bir gerçeği de ortaya çıkardı. 1944 yılında Kırım Tatarlarının sürgünü ve büyükannesinin yaşadığı trajediyi konu eden 1944 isimli şarkının sözleri, bugün de Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle sürgüne zorlanan masum çocukları ve kadınları anlatıyor:

Yabancılar geldiğinde evlerinize gelecekler
Hepinizi öldürecekler ve diyecekler ki:
Biz suçlu değiliz...
Aklınız nerede? İnsanlık ağlıyor
Tanrı olduğunuzu sanıyorsunuz, ama herkes bir gün ölür.
Ruhumu geri almayın, ruhlarımızı...
Gençliğime doyamadım, ben bu yerde yaşayamadım
Gençliğime doyamadım, ben bu yerde yaşayamadım...
Bir gelecek inşa edebiliriz
İnsanları yaşamak ve sevmek için özgür oldukları yerde
En mutlu zaman
Kalbiniz nerede? İnsanlık ayağa kalk!
Tanrı olduğunuzu sanıyorsunuz
Ama herkes bir gün ölür
Ruhumu geri almayın... Ruhlarımızı...

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Antalya'ya gidip deneyimlemeniz gereken 5 şey
Antalya'ya gidip deneyimlemeniz gereken 5 şey
Bayram tatili kaç gün olacak?
Bayram tatili kaç gün olacak?
İBB, kaçak öğrenci kartı kullananlar için harekete geçiyor
İBB, kaçak öğrenci kartı kullananlar için harekete geçiyor
Çocuklar 'teravih treni' oyununa akın ediyor
Çocuklar 'teravih treni' oyununa akın ediyor
Konya'daki katliamda önemli gelişme: Beş kişiyi daha vuracağım
Konya'daki katliamda önemli gelişme: Beş kişiyi daha vuracağım
Batı'da sıcaklık artacak - Haritalı
Batı'da sıcaklık artacak - Haritalı

Bu Habere Tepkiniz

Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımlarındaki sertifika şartları yine dikkat çekiyor!
Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

15 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan 7394 sayılı Kanunla birlikte üniversitelere farklı unvanlarda 3 bin 740 öğretim elemanı kadrosu ihdası yapıldı!
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!

BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=slider&utm_campaign=brita_iyisuicin_nisan
Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre "hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar" yüksek lisans derecesine sahip sayılmaktadır.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

Bakan Bilgin; 'Temmuz'da enflasyon artışının yanı sırı sosyal refah ve denge payı da gündemimize gelecektir. Ocak ayında verdiğimiz sosyal refah ve denge payının Temmuz ayında yine verilmesi düşünülmektedir.' dedi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Görevine iade edilenler maaşlarının yasal faizlerini almaya başladı

Görevine iade edilenler maaşlarının yasal faizlerini almaya başladı

KHK ile ihraç olduktan sonra görevlerine dönenler, maaşlarının yanı sıra yasal faizlerini almaya başladı.
AYM kararı yayımlandı: Mesai takibi parmak izi kontrolü yoluyla yapılamaz

AYM kararı yayımlandı: Mesai takibi parmak izi kontrolü yoluyla yapılamaz

Anayasa Mahkemesi, kişinin rızası olmadığı veya açık bir kanuni düzenleme bulunmadığı sürece memurların mesai takiplerinin parmak izi kontrolü yoluyla yapılamayacağına karar verdi.
Anayasa Mahkemesi 21 Nisanda 10 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 21 Nisanda 10 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 21 Nisan 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Hayli yoğun olan gündemde 10 dosya esastan 19 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
Öğretmenlerin Yer Değiştir(eme)me Sorununa El Atılmalı!

Öğretmenlerin Yer Değiştir(eme)me Sorununa El Atılmalı!

Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi, isteğe bağlı iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimi özellikle eğitim öğretime hazırlık ve öğretmenler açısından her yıl sorun oluşturmaktadır.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Baba 11.Bölüm Önizleme

Baba 11.Bölüm Önizleme

Baba 11.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Baba dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Yeşile dönen yumurta sarısına dikkat!

Yeşile dönen yumurta sarısına dikkat!

Yumurta kahvaltı öğünlerinin vazgeçilmez yiyeceği ve proteinli gıdasıdır. Uzmanlara göre fazla haşlanan yumurtaların sağlık açısından riskli olduğunu belirtilmektedir. Peki yeşile dönen yumurta yenir mi, Yumurta sarısı neden grileşir? İşte yeşile dönen yumurta sarısı ile ilgili tüm merak edilenler...