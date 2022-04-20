İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı

Saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. 30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti. Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda henüz kimliği açıklanmayan 1 infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı.

1 CEZAVİ ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Bir infaz koruma memuru şehit oldu, 4 kişinin yaralandığı , yaralılardan birisinin durumu ağır olduğu bildirildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI: OLAY TERÖR SALDIRISI

Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu.

Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU, BAKAN BOZDAĞ AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Bozdağ'ın sosyal medya açıklaması:

Bursa'da İnfaz Koruma Memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, İnfaz Koruma Memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş,bazı memurlarımız da yaralanmıştır.

Şehidimize Allah'tan rahmet;ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP'nin patlatıldığı değerlendirilmektedir.

Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir.

Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalamaktır.