İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı

Saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. 30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti. Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda henüz kimliği açıklanmayan 1 infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı.

1 CEZAVİ ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Bir infaz koruma memuru şehit oldu, 4 kişinin yaralandığı , yaralılardan birisinin durumu ağır olduğu bildirildi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI: OLAY TERÖR SALDIRISI

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Canbolat, şu bilgileri paylaştı:

"El yapımı patlayıcı olduğu ve uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef bir ceza infaz memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var, onun dışında 3 hafif yaralımız var. Tedbiren otobüste bulunan diğer arkadaşlarımızı da hastaneye sevk ettik, genel sağlık durumlarına bakmak için. Adalet ve İçişleri Bakanlarımız da konuyu yakinen takip ediyor. Bursa'ya gelmek üzere yola çıktılar."

Patlamanın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini aktaran Canbolat, "Hızlı bir şekilde bütün güvenlik birimlerimiz bölgeyi incelemeye aldı. Konu her yönüyle değerlendiriliyor. En kısa zamanda bir netice almak istiyoruz." dedi.

Canbolat, servis aracında yaklaşık 30 kişinin bulunduğunu aktardı.

Çevredeki bazı binalarda camların kırıldığını dile getiren Canbolat, "Onların da hasar tespitini yapıyoruz. Hızlıca vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz. Sivil vatandaşa yönelik etkisi olmadı." diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu.

Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU, BAKAN BOZDAĞ AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Bozdağ'ın sosyal medya açıklaması:

Bursa'da İnfaz Koruma Memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, İnfaz Koruma Memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş,bazı memurlarımız da yaralanmıştır.

Şehidimize Allah'tan rahmet;ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP'nin patlatıldığı değerlendirilmektedir.

Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir.

Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalamaktır.