İBB, kaçak öğrenci kartı kullananlar için harekete geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 Nisan'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında alınan kararla birlikte İETT bilet fiyatlarına yüzde 40 zam geldi. Son zamların ardından mavi kart abonman 602 TL'ye çıkarken, tek geçişlik sivil bilet 7,67 TL oldu.

ÖĞRENCİ ABONMANINDA ZAM GERİ ÇEKİLDİ

Yüzde 40'lık zammın ardından 109 TL'ye çıkan aylık öğrenci akbili de AK Parti grubu tarafından verilen teklifle birlikte yeniden 78 TL'ye indirildi. Tek geçişlik bilet ise yeniden 3,92 TL oldu.

FARK ARTINCA KAÇAK KULLANIM DA ARTTI

Mavi kart abonman ile öğrenci kart abonman arasında 524 TL'lik fiyat farkı oluşmasının ardından kaçak öğrenci kartı kullananların sayısında da ciddi bir artış meydana geldi.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN: ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaçak öğrenci kart kullanımının İBB'ye zararının 1 milyar TL olduğunu belirterek, "Önüne geçmek için çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.