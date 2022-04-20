Bayram tatili kaç gün olacak?
Bayram tatili için planlar şimdiden yapılmaya başlandı. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nda tatil günlerinin ne zaman olacağı merak konusu oldu
2022 Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
1 Mayıs Pazar günü, Arefe Günü olacak. Yeni hafta ile birlikte başlayacak Ramazan Bayramı, 4 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürecek.
Ramazan Bayramı tatili için henüz resmi bir açıklama yapılmazken, özellikle çalışan kesimde bayram tatilinin birleştirilmesi beklentisi oluştu.
Eğer bayram tatili uzatılırsa 30 Nisan'da başlayacak tatil 9 gün sürecek ve 9 Mayıs'ta yeniden işbaşı yapılacak.
Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
İşte o tarihler:
30 Nisan 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili.
1 Mayıs 2022 Pazar: Emek ve Dayanışma Günü-Hafta sonu tatili.
2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1'inci günü.
3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2'nci günü.
4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3'üncü günü.
5 Mayıs 2022 Perşembe: Mesai günü.
6 Mayıs 2022 Cuma: Mesai günü.
7 Mayıs 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili.
8 Mayıs 2022 Pazar: Hafta sonu tatili.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız