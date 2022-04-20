Dolar kaç TL oldu?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 14,67 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 17:59
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|SALI
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|ÇARŞAMBA
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|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,6700
|14,6710
|14,6740
|14,6750
|Avro
|15,8240
|15,8250
|15,9160
|15,9170
|Sterlin
|19,0080
|19,1030
|19,0820
|19,1770
|İsviçre Frangı
|15,4350
|15,5120
|15,4520
|15,5300
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,6400
|14,7200
|14,6440
|14,7240
|Avro
|15,7840
|15,8640
|15,8760
|15,9560
|Sterlin
|18,9480
|19,1580
|19,0220
|19,2320